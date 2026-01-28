  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye maalesef zirveye oynuyor: Doğurganlıkta tehlike çanları Her defasında söylemiş: Bakan Fidan’dan ABD’ye tavsiye üstüne tavsiye Terör devlet İsrail'den Suriye'de haydutluk Macron’un arabuluculuk planı boşa düştü: Şara telefona çıkmadı ABD'de 1 kişinin ölümüne yol açan polisler hakkında dava açılmamasına karar verildi Katilini koruyor Bahçeli konuştu, Yunanistan panikledi! ‘Erdoğan Ege ve Kudüs’ü istiyor’ Skandal itiraf: Macron yönetimi YPG’yi silah arkadaşı olarak görüyor! Süper güç (!) faiz bataklığında: Keser döner sap döner gün gelir hesap döner Müslüman mahallesinde salyangoz satıyorlar! Ateist solculardan şeriat provokasyonu Aziz İhsan Aktaş davası sürüyor! Gönderilen paraya ilginç savunma
Gündem İBB kreşinde istismar skandalı patladı! AK Parti'den İBB yönetimine sert tepki
Gündem

İBB kreşinde istismar skandalı patladı! AK Parti'den İBB yönetimine sert tepki

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
İBB kreşinde istismar skandalı patladı! AK Parti'den İBB yönetimine sert tepki

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı bir kreşte yaşandığı iddia edilen darp ve cinsel istismar olayına ilişkin çok sert bir açıklama yaparak hukuki sürecin peşini bırakmayacaklarını duyurdu.

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait kreşteki çocuklara darp ve cinsel istismar iddialarının hukuki sürecinin takipçisi olunacağını bildirdi.

 

Başkanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İBB'ye ait ruhsatsız çocuk etkinlik merkezinde yaşanan darp ve cinsel istismar olayının kameraların olmadığı 'kör noktalarda' yaşanması İBB'nin fiziki standart zafiyetini, ailenin şikayetine rağmen personelin derhal açığa alınmaması İBB'nin idari zafiyetini, kamera kayıtlarına 20 gün sonra ulaşılabilmesi ise İBB'nin denetim faciasını ortaya çıkarmıştır. AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı olarak hukuki sürecin takipçisi olacağız."

"Çağdaş-laik" taciz kreşi!
"Çağdaş-laik" taciz kreşi!

Gündem

"Çağdaş-laik" taciz kreşi!

İBB kreşinde darp ve istismar iddiası! Olay yeri inceleme ekipleri araştırma yaptı
İBB kreşinde darp ve istismar iddiası! Olay yeri inceleme ekipleri araştırma yaptı

Gündem

İBB kreşinde darp ve istismar iddiası! Olay yeri inceleme ekipleri araştırma yaptı

CHP'li İBB'nin kreşlerindeki çocuk tacizlerini inkar etmişti: Özgür Özel'in "35 kamera" savunması patladı!
CHP'li İBB'nin kreşlerindeki çocuk tacizlerini inkar etmişti: Özgür Özel'in "35 kamera" savunması patladı!

Gündem

CHP'li İBB'nin kreşlerindeki çocuk tacizlerini inkar etmişti: Özgür Özel'in "35 kamera" savunması patladı!

Ailenin avukatı konuştu! Kreş skandalında yeni açıklama
Ailenin avukatı konuştu! Kreş skandalında yeni açıklama

Gündem

Ailenin avukatı konuştu! Kreş skandalında yeni açıklama

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23