SON DAKİKA
Gündem Bilal Hancı ile İbrahim Barut'un uyuşturucu testi pozitif çıktı
Bilal Hancı ile İbrahim Barut'un uyuşturucu testi pozitif çıktı

Bilal Hancı ile İbrahim Barut'un uyuşturucu testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Bilal Hancı ile İbrahim Barut'un uyuşturucu test sonuçları pozitif çıktı.

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda (ATK) kan ve saç örneği alınan 2 şüphelinin uyuşturucu testi pozitif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında kan ve saç örnekleri alınan 2 şüpheliyle ilgili ATK tarafından rapor hazırlandı.

Rapora göre, tutuklu şüpheli Bilal Hancı ile İbrahim Barut'un uyuşturucu test sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi.

Vedo

Bunlar nerenin ünlüsü?
