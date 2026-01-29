Tesla’nın net kârı eridi!

ABD merkezli elektrikli otomobil devi Tesla, 2025’in ekim–aralık dönemine ilişkin mali sonuçlarını paylaştı.

Şirketin net kârı yıllık bazda yüzde 61 düşüşle 840 milyon dolara geriledi. 2024’ün aynı döneminde net kâr 2,1 milyar dolar seviyesindeydi.

Tesla’nın yıllık toplam net kârı ise 2025’te yüzde 46 azalarak 3,8 milyar dolara indi.

Şirketin hisse başına kârı da 2024’ün son çeyreğinde 60 sent iken, 2025’in aynı döneminde 24 sent olarak gerçekleşti.

GELİR DE GERİLEDİ

Tesla’nın 2025’in dördüncü çeyreğinde geliri, yıllık bazda yüzde 3 azalarak 24,9 milyar dolar oldu.

2024’ün aynı döneminde şirket 25,7 milyar dolar gelir elde etmişti.

Yıl genelinde ise Tesla’nın toplam geliri 94,8 milyar dolara, yani önceki yıla göre yüzde 3 düşüş gösterdi.

Şirketin gelir ve kârında yaşanan gerilemeye rağmen sonuçlar, analist tahminlerinin bir miktar üzerinde geldi.

TESLİMATLARDA DÜŞÜŞ, ÜRETİMDE DARALMA

Tesla, 2025’in son çeyreğinde 434 bin 358 araç üretti, bunlardan 418 bin 227’sini teslim etti.

Üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5, teslimatlar ise yüzde 15,6 oranında azaldı.

Yıl genelinde 1 milyon 654 bin 667 araç üreten Tesla, 1 milyon 636 bin 129 teslimat gerçekleştirdi.

YATIRIMLAR YENİ ALANLARA KAYIYOR

Tesla, bilanço açıklamasında temiz enerji, ulaşım altyapısı ve otonom robot teknolojilerine yatırımın artırılacağını duyurdu.

Ayrıca şirketin, 16 Ocak’ta yapay zekâ şirketi xAI hisselerini satın almak için yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzaladığı açıklandı.

PİYASA BEKLENTİLERİNİN ÜZERİNDE AMA RİSKLER SÜRÜYOR

Analistler, Tesla’nın marj baskısı, fiyat indirimleri ve artan rekabet nedeniyle kârlılığının zayıfladığını belirtiyor.

Buna karşın şirketin enerji depolama çözümleri ve yapay zekâ yatırımları, orta vadede büyüme potansiyeli olarak değerlendiriliyor.