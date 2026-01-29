  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ruslar duyurdu: 400 binle kaçtı, Türkiye rekorunu kıramadı Böcek çiftinin yazışmaları ortaya çıktı! Belediye aracıyla kokain transferi İncirlik’te casusluk iddiası: İran bağlantılı 6 tutuklama Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! Bir ilimize daha hızlı tren geliyor Dilek İmamoğlu’ndan laf ebeliği! Müfredatı bırak hırsızlığı anlat Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün: Savunma sanayii irade, zaman ve sabır işidir Özgür Özel’den ‘Sezgin Tanrıkulu’ talebine red: CHP’nin ulusalcı Kemalistleri utanacak mı şimdi? Rusya’ya resmi ziyaret! Şara, Esed'in kaçtığı Moskova'da Dışişleri Bakanı Fidan’dan yoğun diplomasi trafiği Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Suriyeli mevkidaşıyla görüştü
Ekonomi Tesla’nın net kârı eridi!
Ekonomi

Tesla’nın net kârı eridi!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Tesla’nın net kârı eridi!

ABD’li elektrikli araç üreticisi Tesla’nın 2025’in son çeyreğine ait bilançosu açıklandı. Şirketin net kârı yüzde 61 azalırken, gelirler de geriledi. Buna karşın sonuçlar, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD merkezli elektrikli otomobil devi Tesla, 2025’in ekim–aralık dönemine ilişkin mali sonuçlarını paylaştı.

Şirketin net kârı yıllık bazda yüzde 61 düşüşle 840 milyon dolara geriledi. 2024’ün aynı döneminde net kâr 2,1 milyar dolar seviyesindeydi.

Tesla’nın yıllık toplam net kârı ise 2025’te yüzde 46 azalarak 3,8 milyar dolara indi.
Şirketin hisse başına kârı da 2024’ün son çeyreğinde 60 sent iken, 2025’in aynı döneminde 24 sent olarak gerçekleşti.

GELİR DE GERİLEDİ

Tesla’nın 2025’in dördüncü çeyreğinde geliri, yıllık bazda yüzde 3 azalarak 24,9 milyar dolar oldu.

2024’ün aynı döneminde şirket 25,7 milyar dolar gelir elde etmişti.
Yıl genelinde ise Tesla’nın toplam geliri 94,8 milyar dolara, yani önceki yıla göre yüzde 3 düşüş gösterdi.

Şirketin gelir ve kârında yaşanan gerilemeye rağmen sonuçlar, analist tahminlerinin bir miktar üzerinde geldi.

TESLİMATLARDA DÜŞÜŞ, ÜRETİMDE DARALMA

Tesla, 2025’in son çeyreğinde 434 bin 358 araç üretti, bunlardan 418 bin 227’sini teslim etti.
Üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5, teslimatlar ise yüzde 15,6 oranında azaldı.

Yıl genelinde 1 milyon 654 bin 667 araç üreten Tesla, 1 milyon 636 bin 129 teslimat gerçekleştirdi.

YATIRIMLAR YENİ ALANLARA KAYIYOR

Tesla, bilanço açıklamasında temiz enerji, ulaşım altyapısı ve otonom robot teknolojilerine yatırımın artırılacağını duyurdu.
Ayrıca şirketin, 16 Ocak’ta yapay zekâ şirketi xAI hisselerini satın almak için yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzaladığı açıklandı.

PİYASA BEKLENTİLERİNİN ÜZERİNDE AMA RİSKLER SÜRÜYOR

Analistler, Tesla’nın marj baskısı, fiyat indirimleri ve artan rekabet nedeniyle kârlılığının zayıfladığını belirtiyor.
Buna karşın şirketin enerji depolama çözümleri ve yapay zekâ yatırımları, orta vadede büyüme potansiyeli olarak değerlendiriliyor.

Netflix ve Tesla’dan sonra NASA’nın 4 güvenlik zafiyeti buldu NASA'nın açığını Denizli'den yakaladı
Netflix ve Tesla’dan sonra NASA’nın 4 güvenlik zafiyeti buldu NASA'nın açığını Denizli'den yakaladı

Teknoloji

Netflix ve Tesla’dan sonra NASA’nın 4 güvenlik zafiyeti buldu NASA'nın açığını Denizli'den yakaladı

Tesla'nın o meşhur ‘gözcü’ ekranı ürküttü! Tesla’nın "Nöbetçi Modu" sizi her an izliyor olabilir!
Tesla'nın o meşhur ‘gözcü’ ekranı ürküttü! Tesla’nın "Nöbetçi Modu" sizi her an izliyor olabilir!

Sosyal Medya

Tesla'nın o meşhur ‘gözcü’ ekranı ürküttü! Tesla’nın "Nöbetçi Modu" sizi her an izliyor olabilir!

Nikola Tesla'nın hayali gerçekleşiyor! Kablo kalabalığı son bulacak
Nikola Tesla'nın hayali gerçekleşiyor! Kablo kalabalığı son bulacak

Teknoloji

Nikola Tesla'nın hayali gerçekleşiyor! Kablo kalabalığı son bulacak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23