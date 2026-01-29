  • İSTANBUL
Yerel
Yerel

Bursa'da kimya fabrikası alevlere teslim! Sanayi bölgesinde korku dolu gece

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Minareliçavuş Organize Sanayi Bölgesi'nde gece yarısı büyük bir yangın paniği yaşandı.

Bir kimyasal yüzey kaplama fabrikasında saat 01.30 sularında başlayan alevler, kısa sürede tüm binayı sardı.

İtfaiye ekiplerinin kimyasal maddelerin patlama riskine karşı yürüttüğü zorlu ve yoğun müdahale sonucu yangın, yaklaşık 4 saatlik çalışmayla kontrol altına alınabildi.

 

Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada devasa çapta maddi hasar meydana geldi.

Bölgede soğutma çalışmaları titizlikle devam ederken, yangının elektrik kontağından mı yoksa kimyasal bir reaksiyondan mı kaynaklandığını belirlemek üzere geniş çaplı inceleme başlatıldı.

