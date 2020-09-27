  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Huawei P Smart 2021'i tanıttı! İşte özellikleri
Teknoloji

Huawei P Smart 2021'i tanıttı! İşte özellikleri

Huawei, P Smart serisinin 2021 modelini tanıttı. 5.000 mAh bataryalı telefon, fiyatı ve özellikleriyle dikkat çekti. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-09-27 05:43:00 -
Huawei P Smart 2021'i tanıttı! İşte özellikleri

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, P Smart serisinin 2021 modelini tanıttı. 5.000 mAh bataryalı telefon, özellikleri ve fiyatıyla dikkat çekti. İşte Huawei P Smart 2021'in özellikleri...

Huawei P Smart 2021'in en dikkat çekici özelliği, ekran ortasında bir kameraya yer vermesi oldu. 6,67 inçlik FHD+ çözünürlüklü LCD ekrana sahip olan P Smart 2021'in ekran ortasında bir kamera bulunuyor.

Telefonun arka kısmında 48 MP'lik bir ana kamera, 8 MP'lik bir ultra geniş açılı kamera, 2 MP'lik bir makro kamera ve 2 MP'lik bir derinlik sensörü; ön kısmında ise 8 MP çözünürlüğünde olmak üzere 5 farklı kamera bulunuyor.

Cihaz 4 GB'lık RAM ve 128 GB'lık dahili depolama alanına sahip. Ancak bu depolama alanı harici bir microSD kart ile birlikte 512 GB'a kadar arttırılabiliyor.

Dikkat çeken bir diğer özelliği ise 5.000 mAh'lık bir bataryaya sahip olması.

Ayrıca cihaz, 3,5 mm kulaklık girişi ve yan kısımda bulunan bir parmak izi okuyucusu barındırıyor.

Huawei P Smart 2021 fiyatı

Huawei tarafından tanıtılan P Smart 2021, 200 Euro'dan satışa sunuldu. Telefonun ilerleyen zamanlarda Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

Huawei P Smart 2021, Huawei P Smart 2021 özellikleri

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Bu cinayetin kahramanı Ekrem İmamoğlu'
Gündem

'Bu cinayetin kahramanı Ekrem İmamoğlu'

İstanbul'daki ağaç katliamını sosyal medya hesabından paylaşan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Bu cinayetin kahramanı..
Üretilmesi tam 3 yıl sürdü! Rusya'dan Türkiye'ye gönderildi
Ekonomi

Üretilmesi tam 3 yıl sürdü! Rusya'dan Türkiye'ye gönderildi

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un mühendislik bölümü Atommash, inşaatı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) ilk ünite..
İstanbullular açıklama bekliyor! ABD'li yazılım şirketinin CHP'li İBB'ye verdiği 5 milyon dolarlık hibe neyin karşılığı?
Gündem

İstanbullular açıklama bekliyor! ABD'li yazılım şirketinin CHP'li İBB'ye verdiği 5 milyon dolarlık hibe neyin karşılığı?

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield ara..
Satılık 2016 model Peugeot Partner
Satılık 2016 model Peugeot Partner

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı