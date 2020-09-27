Huawei P Smart 2021'i tanıttı! İşte özellikleri

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, P Smart serisinin 2021 modelini tanıttı. 5.000 mAh bataryalı telefon, özellikleri ve fiyatıyla dikkat çekti. İşte Huawei P Smart 2021'in özellikleri...

Huawei P Smart 2021'in en dikkat çekici özelliği, ekran ortasında bir kameraya yer vermesi oldu. 6,67 inçlik FHD+ çözünürlüklü LCD ekrana sahip olan P Smart 2021'in ekran ortasında bir kamera bulunuyor.

Telefonun arka kısmında 48 MP'lik bir ana kamera, 8 MP'lik bir ultra geniş açılı kamera, 2 MP'lik bir makro kamera ve 2 MP'lik bir derinlik sensörü; ön kısmında ise 8 MP çözünürlüğünde olmak üzere 5 farklı kamera bulunuyor.

Cihaz 4 GB'lık RAM ve 128 GB'lık dahili depolama alanına sahip. Ancak bu depolama alanı harici bir microSD kart ile birlikte 512 GB'a kadar arttırılabiliyor.

Dikkat çeken bir diğer özelliği ise 5.000 mAh'lık bir bataryaya sahip olması.

Ayrıca cihaz, 3,5 mm kulaklık girişi ve yan kısımda bulunan bir parmak izi okuyucusu barındırıyor.

Huawei P Smart 2021 fiyatı

Huawei tarafından tanıtılan P Smart 2021, 200 Euro'dan satışa sunuldu. Telefonun ilerleyen zamanlarda Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

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