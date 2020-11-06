Huawei MateBook 14 Huawei Online Mağaza'da ön satışta

İSTANBUL (AA) - Huawei, MateBook Serisi'ne katılan en yeni ultra taşınabilir dizüstü bilgisayarı olan Huawei MateBook 14'ü Türkiye’de tüketiciler ile buluşturuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei MateBook 14, sağlam ve hafif bir gövde içinde serinin şık tasarımına ve akıllı özelliklerine sahip.

14 inç Huawei MateBook, 4,9 mm ince çerçeveli FullView ekrana sahip. İnce çerçeveler, kompakt dizüstü bilgisayarın taşınabilirlikten ödün vermeden yüzde 90 gibi etkileyici bir ekran-gövde oranına ulaşmasını sağlıyor.

Dizüstü bilgisayar, aynı zamanda, makale okumak, internette gezinmek ve kodlama gibi günlük üretkenlik ihtiyaçları için 16:9 ekran oranına sahip muadil ürünlere göre daha fazla içerik görüntülemeyi sağlayan 3:2 ekran oranını kullanan piyasadaki nadir bilgisayarlardan biri.

Huawei MateBook 14'ün 15,9mm boyutlarındaki ince metal gövdesi yalnızca 1,49 kg ağırlığında.

185 PPI ekranı ile 2160x1440 çözünürlüğü, RGB renk gamının yüzde 100'ünü, 1500:1'lik kontrast oranını ve 300 nit maksimum parlaklığı destekleyen Huawei MateBook 14, renge duyarlı iş yükleri ve multimedya eğlencesi için ideal bir kullanım sunuyor.

Kullanıcılar ister yüksek çözünürlüklü görüntüler izlesin ister fotoğraflara baksın, sunulan keskin görüntüler, zengin ayrıntılar ve canlı renkler, sürükleyici ve sinematik bir deneyim sağlıyor.

Huawei MateBook 14, daha canlı ve ayrıntıları net bir şekilde gösteren 2K FullView ekranla birlikte sunuluyor.

Ayrıca ekran, mavi ışık emisyonlarını etkin bir şekilde filtreleyen ve dizüstü bilgisayarı uzun süre kullanmak zorunda olan kişilerin gözlerini koruyan TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık Sertifikasına da sahip.

Ultra taşınabilir HUAWEI MateBook 14, AMD Ryzen 4000 H-Serisi işlemci ve entegre AMD RadeonGrafik kartıyla yüksek işlem ve grafik gücü sunuyor.

Performans modu etkinleştirildiğinde işlemciyi 40W'a kadar yükselterek, toplu görüntü düzenleme ve kodlama gibi görevlerde kullanıcılara daha fazla talep için ekstra güç sağlıyor.

Dizüstü bilgisayar, daha yoğun iş yüklerinde bile sorunsuz ve güvenilir performansı desteklemek için çift kanal modunda çalışan 16 GB DDR4 RAM ve 512 GB yüksek performanslı PCIe SSD ile yapılandırılabiliyor.





- Huawei'nin akıllı güç yönetimi çözümüyle birlikte çalışan 56 Wh'lik pil bulunuyor





Çift HUAWEI Shark fan, kullanıcıların sessizce odaklanmasına ve çalışmasına olanak tanıyan gelişmiş soğutma performansı ve fan akustiği sunan daha yoğun "S" şeklinde yeni bir kanat tasarımına sahip.

Huawei MateBook 14'ün içinde, olağanüstü pil ömrü sunmak için Huawei'nin akıllı güç yönetimi çözümüyle birlikte çalışan 56 Wh'lik pil bulunuyor.

Dizüstü bilgisayar, tek bir şarjla 10 saate kadar sürekli 1080p video oynatmayı destekleyerek kullanıcıların hareket halindeyken bile sevdikleri videoları çevrimiçi olarak izlemelerine olanak tanıyor.

Desteklenen Huawei telefonları için yıldırım hızında şarj sağlayabilen taşınabilir bir Huawei SuperCharge şarj cihazı ile geliyor.

Ek olarak, USB bağlantı noktaları varsayılan olarak her zaman açık modda bulunuyor. Böylece kullanıcılar dizüstü bilgisayar kapalıyken bile diğer çevre birimlerini rahatlıkla şarj edebiliyorlar.

Verimlilik merkezi olarak tasarlanan Huawei MateBook 14, Windows ve Android cihazlar arasındaki uçurumu kapatan, Huawei tarafından geliştirilen bir çözüm olan Huawei Share'i destekliyor.

Huawei Share Çoklu Ekran İş Birliği ile kullanıcılar, bu özelliği destekleyen Huawei akıllı telefonlarını PC üzerinden sorunsuz bir şekilde kontrol edebiliyor, dosyaları birbirleri arasında aktarabiliyor, klavye ve fare gibi çevre birimlerini paylaşabiliyor ve her iki yazılım ekosistemine aynı anda erişim sağlayabiliyorlar.

Bu özellikte yapılan iyileştirmeler, kullanıcıların akıllı telefona kaydedilen dosyaları doğrudan PC üzerinden tek bir ekranda aramalarına, açmalarına ve üzerinde çalışmalarına olanak tanıyor.

Huawei MateBook 14, 8 GB RAM ve 256 GB SSD ve 16 GB RAM ve 512 GB SSD seçenekleri ile ön satışa sunuluyor.

Sırasıyla 6 bin 999 TL (4 ay vade farksız taksit fırsatıyla) ve 8 bin 699 TL (6 ay vade farksız taksit fırsatıyla) tavsiye edilen son tüketici satış fiyatına sahip bilgisayarlar Huawei Online Mağaza üzerinden ön satışa sunuluyor. Ön siparişte 100 TL depozito ödemesi yapan kullanıcılara, ürünün toplam fiyatı üzerinden 200 TL daha indirim yapılıyor.

Ayrıca ön siparişe özel olarak, Huawei Bilgisayar Çantası ve Huawei Bluetooth Mouse sadece 1 TL farkla kullanıcılara sunuluyor.

Teslimattan sonra siparişlerim sekmesinden "İnceleme Yaz" seçeneğine tıklayarak yorum bırakan tüketiciler, Huawei Band 3e'yi 1 TL karşılığı alabileceği kupon kodu da kazanıyorlar.