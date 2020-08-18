Huawei, Fortune 500 listesinde ilk 50’ye girdi

İSTANBUL (AA) - Huawei, Fortune 500 listesinde 12 sıra birden yükselerek 49'uncu sıraya yerleşti.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, firma 2019 yılında Fortune 500 listesinde 61'inci, 2018 yılında 72'nci, 2017 yılındaysa 129'uncu sıradaydı.

Böylece Huawei, üç yıl içerisinde Fortune 500 listesinde 80 sıra birden yükselmeyi başardı. Fortune 500 listesi, şirketlerin büyüklüğünü, gelirini ve karını değerlendirerek hazırlanıyor. Liste, yıllar içerisinde şirketlerin kendi güçlerini ölçmek, uluslararası arenada ne kadar rekabetçi olabileceklerini görmek ve potansiyel rakiplerini analiz etmek için en doğru başvuru kaynağı oldu.



Dünyanın en değerli 50 şirketi arasında olan Huawei Tüketici Elektroniği 12 sıralık bu yükselmeyi gelirlerindeki yıllık yüzde 13,1 ve karlılığındaki yıllık yüzde 5,6’lık artışlar ile gerçekleştirdi.