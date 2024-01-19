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Teknoloji Huawei dünyada da yankı buldu! Yenilenen HarmonyOS ile cesur bir dönüş yapıyor: her şey plana uygun giderse
Teknoloji

Huawei dünyada da yankı buldu! Yenilenen HarmonyOS ile cesur bir dönüş yapıyor: her şey plana uygun giderse

Yeniakit Publisher
2024-01-19 23:02:00 - 2024-01-19 23:32:31
Huawei dünyada da yankı buldu! Yenilenen HarmonyOS ile cesur bir dönüş yapıyor: her şey plana uygun giderse

Huawei, gelişmiş özellikleri ve kullanıcı dostu arayüzüyle güncellenen HarmonyOS'u piyasaya sürüyor. Piyasayı altüst edecek...

Huawei, mobil teknoloji dünyasında yeniden etkili bir konuma gelmek için büyük adımlar atıyor. Bu seferki hamlesi, kendi mobil işletim sistemi HarmonyOS Next'i tanıtmak üzerine. Android'den cesur bir dönüş yaparak, Huawei, Çin'de Google'ın Android ve Apple'ın iOS'unun hakimiyetine meydan okumayı hedefliyor.

HarmonyOS Next'in geliştirici versiyonu, Huawei'nin platformuna olan bağlılığını gösteren bir işaret olarak yakın zamanda tanıtıldı. Bu yılın dördüncü çeyreğinde ticari olarak piyasaya sürülecek olan bu girişim, Huawei'nin hikayesinde yeni bir sayfa açıyor. Buradaki ilginç nokta, Android tabanlı uygulamaları desteklememe kararı. Bu, Huawei'nin kendi yolunu çizmeye hazır olduğunun açık bir işareti.

Huawei, sadece yazılıma değil, tam bir ekosisteme odaklanıyor. 200'den fazla endüstri ortağıyla destek topluyor ve 2024 sonuna kadar 5.000'e ulaşmayı hedefliyor. Meituan gibi büyük isimler zaten bu çabaya katılmış durumda ve HarmonyOS için özel uygulamalar geliştiriyorlar. Bu girişim, sadece yeni bir işletim sistemi değil, tamamen yeni bir teknoloji topluluğu oluşturma çabası.

Huawei, yenilenen HarmonyOS ile iddialı dönüş yapıyor

Şirket, yerel uygulamalardan geliştirme araçlarına kadar her şeyde yenilikleri desteklemek için 7 milyar yuan yatırım yapıyor. Bu yatırım, sadece maddi değil, aynı zamanda 300'den fazla eğitim kurumuyla işbirlikleri yaparak yeni nesil geliştiriciler yetiştirmeye yönelik bir taahhüt.

Huawei'nin yolculuğu kolay olmadı. ABD hükümetinin Varlık Listesi'ne dahil edilmesi, ABD kökenli teknolojilere erişimi sınırlayan önemli bir engel oldu. Ancak bu durum, yenilik yapma ve sınırları zorlama konusunda onları daha da cesaretlendirdi.
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Huawei'nin hedefleri büyük. Tahminlere göre HarmonyOS, 2024'e kadar Çin'de Apple'ın iOS'unu geride bırakabilir. Bu, sadece bir teknoloji güncellemesi değil, bir teknoloji devrimi. HarmonyOS Next, sadece akıllı telefon işletim sistemi pazarında yeni bir oyuncu değil, Huawei'nin zorluklara sadece uyum sağlamakla kalmayıp oyunun kurallarını yeniden tanımlama niyetinin bir ifadesi.

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