Huawei ateşi yaktı! Diğer telefonlar da izinden gidiyor

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei’nin ağustos ayında uydu aracılığıyla gelen ve giden çağrıları destekleyen modelini piyasaya sürmesinin ardından diğer üreticiler de bu alana odaklanmaya başladı. Bir diğer Çinli üretici olan OPPO da uydu ile çağrı yapabilecek yeni modeller sunma aşamasına geldi.



OPPO, 8 Ocak Pazartesi günü yeni Find X7 ve Find X7 Ultra serisini tanıttı. Ayrıca OPPO, uydu bağlantısallığına sahip, kulaklıklı ve el değmeyen ikili mod fonksiyonlu yeni bir modelinin mart sonu itibarıyla akıllı telefon dünyasında ilk kez boy göstereceğini duyurdu. Bu arada Honor da bu hafta içinde yeni uydu destekli akıllı telefonlarını tanıtacağını açıkladı.



Çin’in öncü telekom devlerinden biri olan China Telecom, geçen kasım ayında düzenlenen bir konferansta Çin’in yakın zamanda uydu iletişim fonksiyonlarıyla donanmış bir dizi farklı tip cep telefonu ile tanışacağına işaret etmişti.