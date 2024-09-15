Huawei, Apple'a fark attı! Hangi şirket daha çok kazanıyor?

Teknoloji dünyasında devlerin savaşı hiç bitmiyor. Son olarak Çin’deki 2024 Tsinghua Wudaokou Global Finans ve İnsan Kaynakları Forumu’nda yapılan bir konuşma, Apple ve Huawei’nin finansal stratejileri arasındaki büyük farkları gözler önüne serdi. Gelin, hangi şirket ne kadar harcama yapıyor, ne kadar kazanıyor yakından bakalım…

Apple ve Huawei karşı karşıya: Apple’ın Ar-Ge harcamaları az ama kar tam 7.8 kat fazla

Xiamen Ulusal Muhasebe Akademisi Öğretim Üyesi Cai Jianhui, Apple’ın son on yılda Ar-Ge (Araştırma ve Geliştirme) harcamalarının Huawei’ye kıyasla oldukça düşük olduğunu, ancak buna rağmen karının tam 7.8 kat daha fazla olduğunu vurguladı. Peki nasıl oluyor da Apple, Ar-Ge’ye daha az harcarken çok daha fazla kâr elde ediyor?

Apple’ın hafif varlık modeli bu sorunun en büyük cevabı olabilir. Apple, devasa üretim tesislerine sahip değil, fabrikalar kurmuyor. Üretimi tamamen dış kaynaklarla yürütüyor, bu da maliyetlerini oldukça düşük tutmasını sağlıyor. Ayrıca Apple, sıfır stok politikasını başarıyla uyguluyor.

Bu sayede depolarında neredeyse hiç ürün bulundurmadan, üretim ve satış süreçlerini son derece verimli bir şekilde yönetiyor. Stoklarda ürün bekletmek yerine, talebe göre üretim yaparak gereksiz maliyetlerden kaçınıyor. Diğer tarafta ise Huawei, büyük Ar-Ge yatırımları ile teknolojiye daha fazla odaklanıyor.

Huawei’nin 2023 yılında Ar-Ge harcamaları, gelirinin yaklaşık %40’ına denk geliyordu. Bu, Apple’ın %5.53 Ar-Ge harcama oranıyla karşılaştırıldığında devasa bir fark. Ancak Huawei’nin bu yatırımları, ürünlerinin daha yenilikçi ve yüksek katma değerli olmasını sağlıyor.

Huawei, ürünlerinin sahip olduğu teknolojik üstünlükle fark yaratmaya çalışıyor, ancak bu da yüksek maliyetleri beraberinde getiriyor. Sonuçta, Apple düşük maliyetli bir yapı ile yüksek karlar elde ederken, Huawei daha fazla teknoloji geliştirmeye yatırım yaparak pazarda rekabet etmeye çalışıyor.