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Ekonomi HÜ öğretim üyesi alacak
Ekonomi

HÜ öğretim üyesi alacak

Hacettepe Üniversitesi birimlerinde açık bulunan anabilim/anasanat dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre öğretim üyeleri alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-08-03 14:54:00 -
HÜ öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adayların başvurularını, 4 - 20 Ağustos 2021 tarihleri arasında, açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmekte olup, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular kadronun ilan edildiği birime, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğün (Yazı İşleri Müdürlüğüne) yapılacak.

Üniversitenin eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlerdeki kadrolara başvuran adayların ilgili birimlere atanması için yabancı dilde ders verme sınavını başarmış olmaları şarttır. Bu sınavlar, ilanı takiben Rektörlüğük tarafından organize edilecektir. Üniversitede bulunan programların eğitim diline https://hacettepe.edu.tr/fs/atama/ prgegitimdililistesi.pdf bağlantısından ulaşılabilir.

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