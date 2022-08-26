HSK'dan yargıya talimat veren Kılıçdaroğlu'na cevap

İmam hatiplilere hakaret etmesi nedeniyle tutuklanan edepsiz şarkıcı Gülşen'i savunmaya kalkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan (HSK) cevap geldi.

Kılıçdaroğlu yargıya müdahale etmeye kalktı!

CHP lideri Kılıçdaroğlu, edepsiz Gülşen için müdahalede bulunmaya çalıştığı bağımsız yargıya talimat vermeye kalktı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ey vatan kurtaran savcı ve hakim, "Çürükler, adiler, s**tükler, cibilliyetsizler..." bunlar kimin laflarıdır? Bunları bu aziz millete kim söyledi? Hukuka, adalete ihanet etmeyin; sanatçıyı hemen serbest bırakın!" şeklinde skandal sözler sarf etti.

Yargıdan cevap!

HSK'dan Kılıçdaroğlu'na cevap gecikmedi.

HSK'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında hâkim ve Cumhuriyet savcılarını yargısal takdir hakkı sınırlarında kalan ve kanun yollarına tabi bir takım karar ve uygulamaları üzerinden yıpratmaya dönük, hedef gösteren, eleştiri sınırlarını aşan ve hakaret boyutuna varan açıklama ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle Kurulumuzca basın açıklaması yapılması zarureti hâsıl olmuştur.

Anayasamızın 138’inci maddesi şu amir hükümleri içermektedir:

“Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler.

Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.

Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz.”

Anayasa'nın 138’inci maddesi çerçevesinde tüm kişi, kurum ve kuruluşlar ile yazılı ve görsel basın organlarının yargı bağımsızlığına saygı göstererek, yargılama süreçlerine müdahale içeren, hâkimlere emir ve talimat niteliği taşıyan her türlü eylem ve söylemden kaçınması Anayasal zorunluluktur.

Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur."