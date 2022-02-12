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Gündem HSK'dan flaş karar! Resmi Gazete'de yayımlandı
Gündem

HSK'dan flaş karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun FETÖ ile ilgili olarak meslekten çıkarılan 8 hakim ve savcı hakkındaki yeni kararı Resmi Gazete'nin 12 Şubat 2022 tarihli sayısında yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-12 02:48:00 - 2022-02-12 02:49:20
HSK'dan flaş karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

Çok sayıda hakim ve savcı, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra meslekten ihraç edilmişti. Hakimler ve Savcılar Kurulu, terör örgütü FETÖ ile ilgili olarak meslekten çıkarılan 8 hakim ve savcı hakkında son noktayı koydu.

Resmi Gazete'nin 12 Şubat 2022 tarihli sayısında yer alan HSK kararına göre; İzmir Vergi Mahkemesi Üyesi Kemal Babaoğlu, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Şeref Murat Erkılıç, Yargıtay Tetkik Hakimi Mehmet Uçar, Kayseri Cumhuriyet Savcısı Tuğba Yeter Aydın, Zonguldak Cumhuriyet Savcısı Erdem Burak Bakırcı, Sakarya Cumhuriyet Savcısı Şerif Fidan, Elbistan Cumhuriyet Savcısı Ömer Arslan ve Fethiye Cumhuriyet Savcısı Aykut Keser hakkında verilen meslekten çıkarılma kararının değiştirilmesine yer olmadığı ve yeniden inceleme talebinin esastan reddine karar verildiği belirtildi.

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