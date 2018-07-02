HSK'dan Alaaddin Çakıcı hamlesi! Görevden alındı
Hakimler ve Savcılar Kurulu, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar'ı görevden alarak Ankara Cumhuriyet Savcılığına atadı.02 Temmuz 2018 Pazartesi 17:57
Alınan bilgiye göre, HSK Birinci Dairesi, Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olarak bulunan Alaaddin Çakıcı'nın basında yer alan açıklamaları üzerine resen inceleme başlattı.
Kurul, Bayrakdar'ın Kırıkkale Başsavcılığı görevinden alınarak, Ankara Cumhuriyet Savcılığına atanmasına karar verdi.
Bayrakdar'ın yerine, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz getirildi. Ayaz'dan boşalan Ordu Cumhuriyet Başsavcılığına, daha sonra atama yapılacağı öğrenildi.
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