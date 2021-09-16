HSK kararları Resmi Gazete'de! Resmi Gazete atama listesi HSK hakim savcı
Resmi Gazete HSK atama kararları binlerce hakim ve savcı tarafından merak ediliyor. Adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerine ilişkin atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı. İşte HSK atama kararları...
HSK atamaları listesi son dakika Resmi Gazete'de yayınlandı. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları, Resmi Gazete'de yayınlandı. Birinci dereceye yükselmiş olup 31,08,2021 tarihi itibariyle birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak olan adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı e savcılara ile idari yargı hakilerinin adlarının bulunduğu liste açıklandı. Ağustos 2021 döneminde birinci dereceye yükselme incelemesine girecek olanlar listeye dahil edilmedi.
Resmi Gazete'de yayımlanan HSK atama listesi
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