Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Fetullahçı Terör Örgütü FETÖ ile ilişkili olduğunu belirlenen 11 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti. Peki, HSK ihraç edilenler kimler?

HSK Genel Kurulunda, FETÖ ile irtibatı, iltisakı ve münasebeti belirlenen hakim ve savcıların durumu görüşüldü.

Genel Kurulda yapılan değerlendirmelerde, çözümlenen ByLock içerikleri, savcılık soruşturmalarında elde edilen sonuçlar, örgütün mahrem imamlarına ait operasyonel hatlarla iletişim, ankesörlü örgütsel ardışık arama, HSK müfettişlerinin tespitleri ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlananların anlatımları dikkate alınarak 11 hakim ve savcının FETÖ ile irtibatı, iltisakı ve münasebeti bulunduğu sonucuna varıldı.

Kurul, bu nedenlerle 11 hakim ve savcının ihracına karar verdi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yaşanan süreçte HSK tarafından 4 bin 500'den fazla hakim ve savcı hakkında FETÖ üyeliğinden işlem yapılmış ve bu kişiler meslekten ihraç edilmişti.

HSK hakim savcı ihraç listesi

HSK tarafından meslekten ihraç edilenlerin görevleri ve isimleri merak ediliyor. Meslekten ihraç edilen hakim ve savcıların isimleri sabah.com.tr’de açıklandı. Söz konusunda haberde yer alan isimler şöyle:

Tetkik Hakimi Göknur Tosun Kayacı - Yargıtay

Hakim Bahar Göğüs - Tarsus

Hakim Ejder Aksak - Emirdağ

Hakim Şerife Şahin - Ankara

Hakim Zeki Yıldırım - Konya

Hakim Mehmet Noyan - Kocaeli

İdare Mahkemesi üyesi Mücahit Fatih Albayrak - Kocaeli

Vergi Mahkemesi üyesi Merve Bozkurt - Bursa

Cumhuriyet Savcısı Celal Akar - Nevşehir

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Kula - Çal

Cumhuriyet Savcısı Gökhan Düğer - Kırıkkale

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