HSK atama kararları Resmi Gazete'de
Gündem

HSK atama kararları Resmi Gazete'de

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
HSK atama kararları Resmi Gazete’de

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı (HSK) tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla, adli ve idari yargıda görev yapacak toplam 1.351 hâkim ve cumhuriyet savcısı adayının ataması gerçekleştirildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı (HSK), adli ve idari yargı sistemine katılması planlanan hâkim ve cumhuriyet savcısı adaylarının atama sonuçlarını Resmi Gazete aracılığıyla duyurdu. Atamalar, adayların katıldığı ad çekme sonucuna göre yapıldı.

Açıklanan kararlara göre, adli yargıda görev almak üzere 1.204 hâkim ve cumhuriyet savcısı adayı atanırken, idari yargıda görevlendirilen hâkim adayı sayısı 147 oldu.

Toplamda 1.351 hâkim ve cumhuriyet savcısının ataması, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince resmileştirildi. Bu atamalar, adalet teşkilatındaki kadro ihtiyacının karşılanması açısından büyük önem taşıyor.

 

ADALET TEŞKİLATINDA BİN 351 YENİ GÖREV

HSK'nın gerçekleştirdiği bu toplu atama, yeni mezun adayların meslek hayatına başlangıcını işaret ederken, yargı süreçlerinin hızlanmasına ve personel ihtiyacının giderilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

 

