Büyükçekmece Adliyesi'nde şok soygun! 142 milyon TL değerinde vurgun yapıldığı iddia edildi

Gündem

Yeniakit Publisher
Cem Kaya
Büyükçekmece Adliyesi’nde adli emanet kasasının soyulduğu iddiası gündemi adeta karıştırdı.

Büyükçekmece Adliyesi’nde adli emanette bulunan altın ve gümüşün kaybolduğu yapılan denetimde ortaya çıktı. Kaybolan altının değeri 146 milyon, gümüşün ise 4 milyon TL civarında... Emanet bölümünde görevli hizmetli ailesiyle birlikte İngiltere'ye kaçtığı öğrenildi. Olayla ilgili görevli memur ise gözaltına alındı.

Büyükçekmece Adliyesi’nde adli emanette bulunan yüklü miktardaki altın ve gümüşün kaybolması üzerine soruşturma başlatıldı. Emanet biriminin müdürü, babasının kanser tedavisi nedeniyle refakat iznine ayrılmıştı. Bu süreçte göreve vekaleten memur görevlendirildi. Geçtiğimiz günlerde kasadan 25 kilogram altın ile 55 kilogram gümüşün kaybolduğu tespit edildi. Bunun üzerine vekaleten bakan memur gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şüpheli memur ifadesinde, adli emanet birimine çok sayıda hizmetlinin girip çıktığını belirterek kamera kayıtlarının incelenmesi halinde gerçeklerin ortaya çıkacağını savundu.

KAMERA KAYITLARI İNCELENİYOR

Ekran Haber'in haberine göre kaybolan adli emanette yaklaşık 25 kilo altın, 55 kilo gümüş ile çeşitli ziynet altınları bulunduğu bildirildi. Bu miktarın tek seferde adliyeden çıkarılmasının mümkün görülmemesi nedeniyle kamera kayıtlarının kasım ayının başına kadar geriye dönük tarandığı öğrenildi. Olay kapsamında HTS ve BAZ kayıtlarının da incelendiği belirtildi.

LONDRA'YA KAÇTI

Emanet bölümünde görevli hizmetlinin 1 Aralık Pazartesi günü iş başı yapması gerekirken adliyeye gelmediği, arandığında “ailevi problemlerim var, rapor alacağım” diyerek işe gelmeyeceğini söylediği iddia ediliyor.

Soruşturmada, hizmetlinin 19 Kasım’da Londra’ya çıkış yaptığı ve beraberinde 25 kilogram altın ile 55 kilogram gümüşü yurt dışına götürmüş olabileceğinin değerlendirildiği ifade ediliyor. Altınların piyasa değeri yaklaşık 146 milyon TL. Gümüşün değeri ise 3 milyon 900 bin TL.

Adli emanet birimine vekaleten bakan ve 1 Aralık Pazartesi günü gözaltına alınan memurun, kasadaki altın ve gümüşleri kendisinin almadığını, geriye dönük kamera kayıtlarının incelenmesiyle bunun ortaya çıkacağını söylediği öne sürüldü. Memurun, altın ve gümüşlerin hizmetli tarafından çalınmış olabileceğini dile getirdiği iddia edildi.

ALTINLAR O OPERASYONDA ELE GEÇİRİLMİŞ

Diğer yandan, Adli emanette tutulan altın ve gümüşlerin, geçtiğimiz günlerde vatandaşlık operasyonu kapsamında ele geçirilen değerli eşyalar olduğu öğrenildi.

Ersan

Akp nin memurlari

ne diyelim peki?

kuzey yarım kürenin adlî, belediyesel, siyasal, bürokratik en büyük hırsızlıkları bu coğrafyada mı yapılıyor yani? her gün hırsızlık, hergün soygun; elleri değil kafaları kessen bitecek gibi değil; bu nasıl şehvetli bir hırsızlık seli böyle yaa?
