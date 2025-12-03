Erdoğan’a çirkin sözlere belgeyle yanıt! İbiş, Özel’in sözlerini sert şekilde cevapladı

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'Deden neredeydi' sözlerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dedesinin Sarıkamış Harekatında şehit olduğuna dair Milli Savunma Bakanlığı arşivinde yer alan belgeyle cevap vererek, "Cumhurbaşkanımıza, dedesinin bir asır önce nerede olduğunu sormuşsun? İşte cevabı" dedi.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'Senin deden neredeydi' sözlerine cevap verdi. İbiş, Milli Savunma Bakanlığı arşivinde yer alan belgeyi sosyal medya hesabından paylaşarak, "Cumhurbaşkanımıza, dedesinin bir asır önce nerede olduğunu sormuşsun? İşte cevabı; Rabbim; bin yıldır vatanımız, bayrağımız ve bağımsızlığımız uğrunda bir gül bahçesine girercesine kara toprağın bağrına giren tüm şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin" dedi.