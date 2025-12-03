Erdoğan’a çirkin sözlere belgeyle yanıt! İbiş, Özel’in sözlerini sert şekilde cevapladı
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik “Deden neredeydi” sözlerine karşılık, Erdoğan’ın dedesinin Sarıkamış Harekatı’nda şehit olduğunu gösteren Milli Savunma Bakanlığı arşiv belgesiyle yanıt verdi. Tepkiler sosyal medyada geniş yankı buldu.
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'Deden neredeydi' sözlerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dedesinin Sarıkamış Harekatında şehit olduğuna dair Milli Savunma Bakanlığı arşivinde yer alan belgeyle cevap vererek, "Cumhurbaşkanımıza, dedesinin bir asır önce nerede olduğunu sormuşsun? İşte cevabı" dedi.
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'Senin deden neredeydi' sözlerine cevap verdi. İbiş, Milli Savunma Bakanlığı arşivinde yer alan belgeyi sosyal medya hesabından paylaşarak, "Cumhurbaşkanımıza, dedesinin bir asır önce nerede olduğunu sormuşsun? İşte cevabı; Rabbim; bin yıldır vatanımız, bayrağımız ve bağımsızlığımız uğrunda bir gül bahçesine girercesine kara toprağın bağrına giren tüm şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin" dedi.
Gündem
CHP’nin Stockholm tartışması büyüdü! Özgür Özel’in sözleri ters tepti, eleştiriler ok gibi döndü!
Gündem
Enver Aysever’den Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: "Koca ülkenin umudu bu herifler ise zaten ölmüşüz"