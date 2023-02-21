HSBC o satıştan 300 milyon dolar zarar etti

HSBC, Rusya birimini Temmuz 2022'de yerel banka Expobank'a satmayı kabul ettiğini açıklamasının ardından satışı 2023'ün ilk yarısında tamamlamayı beklediğini açıkladı.

2022 yıllık sonuçlarını açıklayan Avrupa'nın en büyük bankası işletmenin beklenen satışından 300 milyon dolar zarar etti.

Anlaşmanın tamamlanması HSBC'nin Rusya'dan resmi olarak çıkışı anlamına gelse de, satış işlemi ülkedeki düzenleyici kurumların onayına tabi olduğu belirtildi.

HSBC yönetimi, geçen yıl Temmuz ayında, Maliye Bakan Yardımcısı Alexei Moiseev'in Rusya'nın yabancı bankaların Rus işletmelerinin satışını engelleyeceğini söylemesinden kısa bir süre önce, anlaşmanın Rusya hükümeti ve düzenleyicilerinden onay beklediğini açıkladı.

Londra merkezli banka yetkilileri anlaşmanın hala yasal onay beklemede olduğunu yineledi ve bu sürecin durumu hakkında başka bir güncelleme yapmadı.

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