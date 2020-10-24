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Gündem Hristiyanlığı mı yaymaya çalışıyorlar? Mersin'de dikilen heykel "pes" dedirtti
Gündem

Hristiyanlığı mı yaymaya çalışıyorlar? Mersin'de dikilen heykel "pes" dedirtti

Mersin’in Yenişehir ilçesinde, deniz şeridinde dikilen sözle Hz. İsa heykeli kafaları karıştırdı.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 13:17:00 -
Hristiyanlığı mı yaymaya çalışıyorlar? Mersin'de dikilen heykel "pes" dedirtti

 yeniakit.com.tr 

Yüzde 90’ından fazlası Müslüman olan Türkiye’de, Hristiyanlığı yaymak için misyonerlik faaliyetleri yürütülürken, kafaları karıştıran gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Son olarak Mersin’in Yenişehir ilçesinde çekilen bir görüntü, “Hristiyan inancı mı aşılanmaya çalışılıyor?” sorularına neden oldu.

Mersin Yenişehir Suphi Öner Öğretmen Okulu hizasında, deniz şeridine sözde Hz. İsa’nın (a.s.) çarmıha gerilmiş heykeli dikildi.

Müslüman Türkiye’nin, çoğunluğu muhafazakar olan şehrinde böyle bir heykelin dikilmiş olması kafaları karıştırdı.

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Yorumlar

deniz

HİRİSTİYANLIK İLE İLGİLİ İNTERNET ÜZERİNDEN REKLAMLAR GELİYOR BUNUN ENGELLENMESİ GEREKİYOR BİRDE SOSYAL MEDYA PROGRAMI VAR ORDA AMAN TANRIM (GİF) DİYE GEÇİYOR İSA FİGÜRLERİ VAR (AMAN TANRIM ) ONU DA KALDIRIN BU ÜLKEDE MİSYONERLİK FALİYETİ YAPAN VARSA DERHAL SINIR DIŞI EDİLMELİ MÜSLÜMAN MAHALLEDE SALYANGOZ SATILMAZ
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Millet

Chpkk nın kripto siyasetçileri, kk nın kripto elemanları iş başında
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