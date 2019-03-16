Hristiyan terörünün en küçük kurbanı! Minik İbrahim de şehit düştü
Yeni Zelanda’da gerçekleştirilen katliamın en küçük kurbanı, 3 yaşındaki Mucad İbrahim oldu.16 Mart 2019 Cumartesi 22:08
Yeni Zelanda’da dün gerçekleştirilen terör saldırısında, hayatını kaybedenlerin hikayeleri yürekleri burkuyor.
Dünkü saldırının ardından sevenleri yakınlarından en ufak bir haber almak için çabalarken, Christchurch kentindeki terör saldırısının en küçük hedefi 3 yaşındaki Mucad İbrahim oldu.
Babası ve ağabeyi ile gelmişti
Önce kayıp olduğu ifade edilen 3 yaşındaki Somali göçmeni Mucad İbrahim’in, Nur Camii'nde hayatını kaybettiği açıklandı.
Mucad, babası ve ağabeyi ile birlikte Nur Camii’nde bulunuyordu.
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