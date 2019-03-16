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Hristiyan terörünün en küçük kurbanı! Minik İbrahim de şehit düştü

Yeni Zelanda’da gerçekleştirilen katliamın en küçük kurbanı, 3 yaşındaki Mucad İbrahim oldu.

16 Mart 2019 Cumartesi 22:08
Hristiyan terörünün en küçük kurbanı! Minik İbrahim de şehit düştü

Yeni Zelanda’da dün gerçekleştirilen terör saldırısında, hayatını kaybedenlerin hikayeleri yürekleri burkuyor.

Dünkü saldırının ardından sevenleri yakınlarından en ufak bir haber almak için çabalarken, Christchurch kentindeki terör saldırısının en küçük hedefi 3 yaşındaki Mucad İbrahim oldu.

Babası ve ağabeyi ile gelmişti

Önce kayıp olduğu ifade edilen 3 yaşındaki Somali göçmeni Mucad İbrahim’in, Nur Camii'nde hayatını kaybettiği açıklandı.

Mucad, babası ve ağabeyi ile birlikte Nur Camii’nde bulunuyordu.

 

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 22:08
  1. Mucad İbrahim
  2. Nur Camii
  3. Christchurch
  4. Yeni Zelanda

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  • emiremir19 dk önce
    Hristiyan yaziliyor ayiptir ayip bir canavar ruhlu katilin yaptiklarini niye hristiyan toplumuna bagliyorsunuz o zaman isid terorunu islam alemimi yapiyor edepsiz bir muhabirin haberi iste sarlatan

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