Hristiyan terörünün en küçük kurbanı! Minik İbrahim de şehit düştü Yeni Zelanda’da gerçekleştirilen katliamın en küçük kurbanı, 3 yaşındaki Mucad İbrahim oldu.

Yeni Zelanda’da dün gerçekleştirilen terör saldırısında, hayatını kaybedenlerin hikayeleri yürekleri burkuyor. Dünkü saldırının ardından sevenleri yakınlarından en ufak bir haber almak için çabalarken, Christchurch kentindeki terör saldırısının en küçük hedefi 3 yaşındaki Mucad İbrahim oldu. Babası ve ağabeyi ile gelmişti Önce kayıp olduğu ifade edilen 3 yaşındaki Somali göçmeni Mucad İbrahim’in, Nur Camii'nde hayatını kaybettiği açıklandı. Mucad, babası ve ağabeyi ile birlikte Nur Camii’nde bulunuyordu.

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