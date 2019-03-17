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Hristiyan cani, İstanbul’a 2 defa gelmiş! Teröristin Türkiye’deki izleri araştırılıyor

Yeni Zelanda’da Müslümanları camide katleden Hristiyan terörist Tarrant’ın 2016’da Mart ve Eylül aylarında Yeşilköy Havalimanı’ndan İstanbul’a geldiği ve toplam 47 gün burada kaldığı belirlendi. MİT ve polis teşkilatı şimdi Tarrant’ın Türkiye’de bulunduğu sürede ne yaptığını ve kimlerle temas kurduğunu tespit etmeye çalışıyor.

17 Mart 2019 Pazar 10:03
Hristiyan cani, İstanbul’a 2 defa gelmiş! Teröristin Türkiye’deki izleri araştırılıyor

 Göksel Çağlav  Ankara 

Yeni Zelanda’da iki camiye saldırıp 49 kişiyi şehit eden 28 yaşındaki terörist Brenton Tarrant’ın 2016 yılında Türkiye’ye geldiğinin tespit edilmesinin üzerine tüm izleri adım adım takibe alındı. Tarrant’ın 17-20 Mart 2016 ve 13 Eylül-25 Ekim 2016 tarihleri arasında toplam 47 gün Türkiye’de kaldığı belirlenirken, Türkiye’de gittiği il ve ilçeler, kimlerle görüştüğü, Türkiye’de kullandığı GSM operatörü, yurtdışından ve Türkiye’de bulunduğu tarihte irtibat kurduğu kişiler ve görüştüğü kişi ve grupların terör bağlantısı olup olmadığı mercek altına alındı.

Türkiye’ye giriş yaptığı tarihte İstanbul Atatürk Havalimanı’ndaki görüntüleri ortaya çıkan terörist Tarrant’ın başka bir ile seyahat edip etmediği, Türkiye’de bulunduğu 47 gün içerisinde hangi GSM hattını kullandığı ve kullandığı telefon hattı ile nerelerde bulunduğu araştırılmaya başlandı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı ve terörle mücadele ekipleri Tarrant’ın izini sürmeye başladı. Kullandığı telefonun HTS kayıtları incelenirken, bulunduğu noktalardaki MOBESE ve güvenlik kameraları da araştırılıyor.

Güvenlik önlemleri artırıldı

Terörist Tarrant’ın saldırısı sonrası Türk istihbaratı, Yeni Zelanda güvenlik ve istihbarat birimleri ile irtibata geçerek bilgi alışverişinde bulundu. Terörist Tarrant’ın saldırıyı düzenlemesinin ardından yardım ve yataklık ettiği gerekçesi ile gözaltına alınan diğer şüphelilerin de Türkiye’de bağlantısının olup olmadığı veya gelip gelmediği de araştırılıyor.

Reina katiliyle benzeşiyor

Terörist Tarrant’ın Yeni Zelanda’da düzenlediği saldırı öncesinde bir forum sitesinde saldırı ile ilgili bir yazı yazdığı tespit edildi. Teröristin paylaşımlarda bulunduğu forum sitesindeki kişilerin de tek tek araştırılması yapılırken, bu sitedeki şahısların arasında Türkiye’de olan yerli ve yabancı şahısların bulunup bulunmadığı da araştırılıyor. Tarrant’ın Reina saldırısını yapan Masharipov’la benzerliği de dikkat çekti.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 10:03
  1. Ankara
  2. Yeni Zelanda
  3. Brenton Tarrant
  4. GSM operatörü
  5. İstanbul Atatürk Havalimanı
  6. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT)
  7. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı
  8. MOBESE
  9. güvenlik kameraları
  10. Terörist Tarrant
  11. Türk istihbaratı
  12. Yeni Zelanda güvenlik ve istihbarat birimleri
  13. Reina
  14. Reina saldırısı
  15. Masharipov

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