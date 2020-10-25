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Aktüel Hristiyan Araplar da Fransa'nın İslam karşıtı tutumuna tepki gösterdi
Aktüel

Hristiyan Araplar da Fransa'nın İslam karşıtı tutumuna tepki gösterdi

Yeniakit Publisher
2020-10-25 23:52:15 -
Hristiyan Araplar da Fransa'nın İslam karşıtı tutumuna tepki gösterdi

İSTANBUL (AA) - Hristiyan Araplar, Fransa'da Hazreti Muhammed'e ve Müslümanlara hakaret edilmesine sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonu spikerlerinden Lübnan asıllı Celal Şehda, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Ben Celal Şehda, Arabım, Doğuluyum ve Hristiyanım. İslam Peygamberi Hz. Muhammed'e yapılan hakareti şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

Şehda, söz konusu tweetinin altında da "Muhammed Resulullah" yazısını paylaştı.

Al Jazeera'nın bir diğer Lübnanlı spikeri Gade Uveys de Müslümanların duygularının zedelenmesini ve terörün İslam ile bağdaştırılmasını kabul etmediğini belirtti.

Ayman Dababneh isimli kullanıcı ise Twitter hesabından, "Müslüman kardeşlerime saygı duymayan ve hakaret eden, Ürdünlü bir Hıristiyan olarak bana da saygı duymuyor demektir." açıklamasında bulundu. Dababneh, açıklamasının altında da "Ben, İslam dinine hakaret edilmesine karşı çıkan bir Hristiyanım" yazılı resim paylaştı.

Twitter'da "Resulullah'a hakarete karşı" etiketiyle başlatılan kampanyaya katılan Mısırlı Hristiyan Andrew Midhat da Müslümanlara yapılmış bir hakaretin kendilerine de yapılmış sayılacağını kaydetti.

Mikel Eyub ise Fransa'da yaşananların bir yozlaşma olduğunu ve bunun, Fransızların kutsal kitabın öğretilerinden uzak olduklarını kanıtladığını vurguladı.

Raymond Mahir ise Twitter sayfasından, Mısırlı Hristiyanların Facebook üzerinden kendisine, Hazreti Muhammed'e hakaret edilmesine karşı çıkan çok sayıda ileti gönderdiğini belirtti.

Mısırlı avukat Nevin Melek ise "Resulullah'a hakarete karşı" etiketi altında kutsal kitaptan "ötekine" saygı duymakla ilgili alıntılar paylaştı.

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin başı kesilerek öldürülmesinin ardından, siyasetçilerin büyük bir kısmının İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunması tartışma ve İslam dünyasında protestolara yol açtı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron son dönemdeki bir açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan geri durmayacaklarını söylemişti.

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