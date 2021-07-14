Hrant Dink davasında gerekçeli karar açıklandı!

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı davayla ilgili gerekçeli kararını açıkladı.

Gerekçeli karara göre cinayet, öncesinde örgüt mensupları eliyle tasarlanıp adım adım yürürlüğe koymak suretiyle gerçekleştirildi. Cinayetin önlenmesini sağlayacak deliller, haber mekanizmaları ve raporlar gizlendi. Cinayet anına dek failler takip edildi. Cinayet sonrası ise delil karartılarak örgütün izleri temizlendi. Kararda, FETÖ’nün yıkıcı emelleri doğrultusunda cinayetin işlenmesini sağladığı vurgulandı.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 19 Ocak 2007'de öldürülmesine ilişkin 76 sanığın yargılandığı davada geçtiğimiz aylarda karar açıklanmıştı. Kararda, eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer ve Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Fethullah Gülen, Zekeriya Öz, Ekrem Dumanlı ve Adem Yavuz Arslan dahil 13 firari sanığın dosyaları ayrılmıştı. Yargılamayı yapan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararının yazımını tamamladı. Kararda cinayetin örgüt mensupları eliyle tasarlanıp adım adım yürürlüğe koymak suretiyle gerçekleştirildiğine vurgu yapıldı. Cinayetin, örgütün kurucusu ve yöneticisi Fetullah Gülen ve oluşturduğu örgüt yönetim piramidinin sevk ve idaresi, emir ve talimatlarıyla gerçekleştirildiğine dikkat çekildi.

Adım adım cinayet

Gerekçeli karara göre cinayet, öncesinde örgüt mensupları eliyle tasarlanıp adım adım yürürlüğe koymak suretiyle gerçekleştirildi. Cinayetin önlenmesini sağlayacak deliller, haber mekanizmaları ve raporlar gizlendi. Cinayet anına dek failler takip edildi. Cinayet sonrası ise delil karartılarak örgütün izleri temizlendi. Örgüt yayın araçları üzerinden dejenere edilmiş bilgilerle devlet kurumları cinayetle irtibatlandırıldı. Cinayete ilişkin kamu memurlarına yapılan soruşturmalar örgüt çıkarları doğrultusunda yönlendirilip aleyhe olanları her çeşit baskı yoluyla susturulmaya çalışıldı.

Akyürek ve Yılmazer başrolde

FETÖ silahlı terör örgütünün 17-25 Aralık'la organize ilk kalkışmasının gerçekleştirildiğine dikkat çekilen kararda FETÖ'nün Hrant Dink cinayetindeki rolü detaylı bir şekilde anlatıldı. Karara göre; Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'nda görevli olan Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer işlenen cinayette bizzat tasarlama aşamasında gerçekleştirilen eylemlerden sorumluydu. FETÖ mensubu oldukları yönünde yargı kararları olan eski Trabzon İstihbarat Şube Müdürü Faruk Sarı, Yılmazer ve Akyürek, örgütün çıkarlarını gözeterek birlikte hareket etti.