HPV virüsünden korunma yolları

Eskişehir Özel Ümit Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Seda Deniz Işıklar, HPV Testi HPV Aşısı ve HPV’nin Rahim Ağzı Kanserleri’ndeki yeri hakkında bilgi verdi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Seda Deniz Işıklar, “HPV virüsünün bizim için iki önemi var birincisi bu virüs sadece genital bölgede değil bütün vücutta siğil dediğimiz bir minik lezyonlara sebep olabiliyor. İkinci önemi de zaman içerisinde araştırmalar ve klinikler sonunda bu virüsün ne yazık ki rahim ağzıyla ilgili kötü huylu hastalıklara hiç telaffuz etmek istemediğimiz kansere de sebep olabiliyor. Bu yüzden bu kadar önemli oldu. Rahim Ağzı Kanseri olan kişilerin yüzde 96.6’sında bu virüs saptanmış durumda” şeklinde konuştu.

YILDA 1 KEZ TEST

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Seda Deniz Işıklar, HPV’nin tespitinin çok kolay olduğunu, yılda bir kez yapılan bir test ile korunmanınmümkün olduğunu söyledi. Dr. Işıklar şöyle konuştu:

“Biz bu testle birlikte kadında HPV’nin varlığını, yokluğunu ve tiplerini fark etmeye çalışıyoruz. HPV bütün vücutta etkili olan bir virüs, nerdeyse 100’den fazla tipi var, genital bölgeyi ilgilendiren 30’dan fazla tipi var. Genital bölgede sıkıntı yaratan HPV’leri biz genel olarak 3’e ayırıyoruz, düşük riskli HPV’ler, orta düzeyde riskli HPV’ler ve yüksek riskli HPV’ler. Düşük riskli HPV’ler bu gerçekten toplumda çok yaygın genital siğil dediğimiz lezyonları oluşturuyor ama biz bunların rahim ağzı kanserleri ile de ilişkili olmadığını düşünüyoruz, fakat yüksek riskli tiplerin Rahim Ağzı Kanserleri ile çok ciddi ilişkileri olduğunu biliyoruz, ama şu kesinlikle söz konusu değil riskli bir tip olsa bile bende HPV’nin riskli tipi var ben eninde sonunda kanser olacağım böyle bir şey yok.”

HPV VİRÜSÜ TEMAS İLE BULAŞAN BİR VİRÜS TİPİDİR

Op. Dr. Seda Deniz Işıklar, HPV virüsünün temas ile bulaştığını belirterek “HPV’ler yüzde 90 cinsel yolla bulaşıyor ama onun dışında aynı banyonun kullanılması, aynı aletlerin kullanılması, aynı havlunun kullanılması gibi temaslarla da bulaştığını artık biliyoruz.. Cilt üzerinde çok minik bir çizik, özellikle bu mekanik temizlik yöntemleri, ağda sırasında ve ya jilet ile minicik bir çizik bile, cilt üzerinde mikro defekt oluşturursa virüs ile temas edildiği anda oradan virüs girebiliyor” dedi.

HPV VİRÜSÜNDEN KORUNMA YOLLARI

HPV virüsü ile hiç karşılamamanın toplumda yaşayan birisi için mümkün olmadığını belirten Dr. Seda Deniz Işıklar, şöyle konuştu:

“Kendimizi korumak için yapabileceğimiz şeyler var mekanik temizlik malzemelerini kullanırken dikkatli olmak, genel kullanılan banyolar, saunalar bu tarz yerlerle ilgili seçimleri çok dikkatli yapmak, onun dışında cinsel ilişkide prezervatif kullanılması (ama yine yüzde 100 koruyucu değildir) vücudumuza giren her HPV bizi hasta etmiyor yaklaşık yüzde 70’i bir yıl içerisinde yüzde 90’ı da iki yıl gibi bir süre içerisinde vücuttan atılabiliyor ama bu atılma süresini etkileyen şeyler var. Mesela bağışıklık sistemimiz iyiyse, vücut HPV ile mücadele edebiliyor ama bağışıklık sistemi kötüyse özellikle sigara kullanımı bizi çok daha fazla sıkıntılara sokmaya sebep olabiliyor.”

TEDAVİ NASIL OLUYOR

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Seda Deniz Işıklar HPV’nin varlığında yaptıkları tedavi yöntemlerini ise şu sözlerle anlattı:

“Eğer kişide HPV varsa burada tamamen HPV’nin tipi önemli, mutlaka Smear’i değerlendiriyoruz ve hastanın yaşına bakıyoruz, HPV virüsünün tipine bakıyoruz, Smear dediğimiz testte farklılaşmış hücreler olup olmadığına bakıyoruz ve bunlara göre bir plan yapıyoruz. Oluşmuş bir lezyon yok ise eğer düşük riskli HPV tiplerinde de sadece virüse yönelik özel bir tedavimiz yok, bu virüsü tedavi eden bir ilaç yok. Ama düşük riskle oluşmuş bir lezyon var ise kozmetik ile bunun tedavisini yapıyoruz yüksek gruplu bir risk tipini saptadıysak hastanın yaşına ve diğer virüs tiplerine bakıp bir planlama yapıyoruz.”

HPV AŞISI ERKEN DÖNEMDE DAHA ÇOK İŞE YARIYOR

HPV Aşısının önemli olduğunu vurgulayan Op. Dr. Seda Deniz Işıklar “ Bizim tercihimiz aşının erken yaş grubunda uygulanması yani 9 yaşından itibaren bu aşı yapılabiliyor hem erkek hem de kız çocuklarına yapılabiliyor. Bu aşının erken yaşta önerilmesinin sebebi virüsle karşılamadan, cinsel ilişki yaşamadan en önemli ise erken yaşta yaptığımızda koruyuculuğun çok yüksek olmasıdır” şeklinde konuştu.

DÜZENLİ HPV TESTİ

HPV testinin düzenli olarak yapılması gerektiğini vurgulayarak her bireyin bu testi yaptırmasının önemli olduğunu belirten Op. Dr. Seda Deniz Işıklar, “Bu test bizim hastanemiz de yapılıyor KETEM’de de yapılıyor, özellikle 30 yaşın üzerinde tercih ediliyor, bunun sebebi bu virüsün neden olduğu kötü huylu hastalıkların çok uzun yıllar içerisinde ortaya çıkması. 30 yaş öncesi daha genç grubunda bu virüsle karşılaştıkların da bunu vücuttan daha kolay atabiliyorlar. Bu testin 30 yaşından sonra yapılması gerekmektedir" diye belirtti.

MEME KANSERİ’NDEN DAHA TEHLİKELİ

Rahim Ağzı Kanseri’nin kadınlarda Meme Kanseri’nden sonra ikinci sıklıkta görülen bir kanser türü olduğunu belirten Dr. Işıklar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Fakat Rahim Ağzı Kanseri’nden ilerleyen zamanlarda yaşadığımız kayıpları, komplikasyonları düşündüğümüz zaman Meme Kanseri’nin çok önüne geçiyor. Meme Kanseri’nde yaşam süresi, tedavi alternatifleri veya tedavi sürecindeki hastanın konforunu Rahim Ağzı Kanseri ile kıyaslamayız. Rahim Ağzı Kanseri, Meme Kanseri’ne göre çok daha agresif seyrediyor bu noktada bakarsak belki meme kanserinin önüne bile geçebilir.”