Hotmail, dünyaca ünlü yazılımı olan Microsoft tarafından geliştirilen ücretsiz e-posta uygulamasıdır. Hotmail 2013 yılında Outlook ile bir çatı altında birleştirilmiştir. Peki Hotmail hesabımı nasıl kapatabilirim? Tabi bu soruyu soruluyorsa daha önce bir Hotmail hesabı açmış demektir. Hotmail hesabı açmak için tıklayınız. Microsoft Hesabının hotmail ya da Outlook fark etmez hesabı nasıl kapatılacağını bu haberimizde anlatmış olacağız.

Hotmail hesabı nasıl kapatılır?

Hotmail-Outlook hesabınızı kataptam için hotmail hesabınıza giriş yapmanız gerekir. Hotmail hesabı giriş için tıklayın.

Outlook Hotmail hesabınıza girdikten sonra ? İşareti kısmına tıklayıp Hesabı görüntüle tıklanır. Açılan sayfada üst kısımda güvenlik sekmesini tıklayın.

Alt kısımda diğer güvenlik seçenekleri yazınının bulunduğu alanı tıklayın. Bu kısımdan sonra telefonunuza bir güvenlik kodu gelecektir o kodu girdiğinide Ek güvenlik seçenekleri penceresi açılacaktır. Sayfanın alt kısımda Hesabımı kapat seçeneğini göreceksiniz. Hesabımı kapatı tıkladığınızda Outlook-hotmail hesabınızın kapandığını göreceksiniz.

Outlook Hesabını nasıl silinir?

Outlook hesabınızı silmek isteyip de hesap silme işleminin nasıl yapıldığını öğrenmek isteyebilirsiniz. Bu bölümde de Outlook hesabın nasıl silineceğini anlatacağız. Outlook hesabını silmek için ilk yapılması gereken Outlook hesabına giriş yapmaktır. Outlook hesabınıza girdikten sonra üst kısımda profilinizin olduğu alanı tıklayın. Oradan da Hesap ayarları seçeneğini tıklayın. Açılan pencereden üst kısımda bulunan Güvenlik ve gizlilik yazısını tıklayın.

Bu kısımda da Gelişmiş güvenliği yönet seçeneği tıklanır. Açılan pencerenin en alt kısmında Hesabı kapat sekmesi tıklanır. Açılan yeni pencereden hesabınızın kapatmak istediğinizden emin misiniz uyarısı gelecektir. Hesabınızı kapatmak istiyorsanız ileri deyip geçiniz. Açılan kısımdan size uygun olan kısımları aktif edip hesabı kapatmak üzere işaretle diyebiliriniz. Bir sonraki seçenekte hesabınızın kapanacağı söylenir ve ileri dedikten sonra hesap kapanmış olur.