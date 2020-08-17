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Teknoloji

Hotmail giriş

Hotmail hesabı nedir, Hotmail hesabı nasıl açılır? Soruları Hotmail hesabı açmak isteyenlerce merak edilmekte. 1995 yılında ABD merkezli yazılım devi Microsoft tarafından piyasaya sürülen e posta hizmeti sunmak amacıyla kurulmuştur. Milyonlarca kişi e posta ve iletilerini Hotmail hesabı üzerinden gerçekleştirmekte. Peki Hotmail giriş nasıl yapılır, Hotmail oturum aç nasıl olur, Hotmail aç seçenekleri nedir? İşte Hotmail giriş sign haberleri.

Yeniakit Publisher
2020-08-17 12:17:00 -
Hotmail giriş

Hotmail ne zaman kuruldu? Ücretsiz e posta hizmeti veren Hotmail 1995 yılında Sabeer Bhatin ve Jack Smith tarafından piyasaya sürüldü. Yazılım devi Microsoft’un kurucusu Bill Gates tarafından 1997 yılında satın alındı. 2007'de MSN Hotmail adıyla müşterilerine hizmet veren e posta servisi daha sonra adını Windows Live Hotmail olarak değiştirerek yola devam etti. Hotmail’in bu kadar rağbet görmesinin nedeni hem ücretsiz olması hem de 5 GB depolama alanına sahip olmasıdır. Peki Hotmail hesabı nasıl alınır?

Hotmail hesabı açma

Hotmail’e yeni bir hesap açarak sahip olabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken şey Hotmail’e giriş yapmaktır. Hotmail giriş için tıklayanız. Hotmail hesap oluşturmak için yeni bir e posta adresi alın seçeneği tıklanır. Gelen pencereye sahip olmak istediğiniz mail adresini girin. Mail adresi oluşturulduktan sonra parola oluşturma kısmında bir parola oluşturmanız gerekmektedir. Hotmail parolası oluşturduktan sonra ileri sekmesi tıklanılarak güvenlik duvarına ilişkin istenilen bilgileri girdikten sonra artık Hotmail hesabı oluşturulmuştur.

Hotmail giriş

Hotmail hesabı ile Hotmail girişi yapmak için ilk adım atılmış olundu. Yani Hotmail giriş için bir Hotmail hesabı alınmış olundu. Alının bu hesap ile artık Hotmail üzerinden giriş yapılarak hotmail’in sunduğu tüm hizmetlerden yararlanmak mümkün. Hotmail açmak için tıklayınız.

Hotmail şifremi unuttum Hotmail şifresi nasıl alınır?

Hotmail girişi yapabilmek için Hotmail şifresi tam ve doğru olarak girilmelidir. Aksi halde Hotmail giriş için izin verilmemektedir. Hotmail hesabı oluştururken girilen şifre Hotmail parolası unutulması durumunda yapmanız gereken hesabı oluştururken e posta adresi ya da telefon numarasını kullanılarak Hotmail şifresi değiştirilebilir. Telefon numaranıza Hotmail kodu gönderilecektir. Bu kod üzerinden Hotmail şifresi alınabilmekte. Aynı durum kullanıcı adını unutanlar için de geçerlidir. Kullanıcı adı kurtarmak için tıklayınız.

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