hotmail giriş sign

Microsoft hesabı açmak için işleme başlayabiliriz. Hotmail ve Outlook hesabı açmak için Microsoft kaydol yazısını arama motoru Google yazalım ve Microsoft hesabı için tıklayınız. Açılan sayfada hesap oluşturmak için form niteliğinde bir bilgilerin çıktığını göreceksiniz. Bu formu doldurarak bir sonraki adımlara ilerlemiş olunur.

Microsoft hesabı açmak için bir e posta adresi gerekiyor. Bunun yanında bir de paralı gerekmektedir. Amacınız Microsoft hesabı açmak değil de sadece e posta adresi almak ise alt kısımda yer alan ‘Bunun yerine e postanızı kullanın’ seçeneği tıklanır.

Hotmail ve Outlook hesabı açmak isteyenler yeni e posta adresi geldi ve hemen yanında da açılır bir kutu olduğunu göreceksiniz. Yeni e posta adresiniz outlook.com, Outlook.com.tr ve hotmail.com uzantılı mail adresine izin verilmesi söz konusudur.

Hotmail Outlook hesabı nasıl alınır?

Yeni e posta kısmında kullanıcı adı belirlenmelidir. Kullanıcı adı daha önceden alınmamış olunması gerekmektedir. E posta adresini belirledikten sonra hemen altında parola kısmında da parolanızı oluşturabilirsiniz. Hotmail Outlook hesabı için parola güçlü ve tahmin edilemeyecek bir parola seçilmesi güvenlik açısından yerinde olacaktır. Hotmail Outlook hesabı için e posta ve parola belirledikten sonra ileri sekmesini tılayın.

Açılan kısma ad ve soy adı girildikten sonra ileri tıklanır. Açılan pencerede Ülke-bölge ile doğum tarihi bilgileri kısımları da doldurulduktan sonra ileri denilir. İnsanın bir robot olmadığını test etmek için güvenlik kodunu yazmanız istenilecektir. Gördüğünüz karekterleri istenilen alana yazıldıktan sonra yine ileri denilir. Bu işlemin ardından Microsoft Hotmail Outlook hesabı açılmış olundu. Hesap oluşturulduktan sonra adınızı, paralınızı değiştirme imkanınızın da olduğunu unutmayın. Hotmail Outlook hesabı açıldıktan sonra gelen maillerinizi görüntüleyebilir, yeni mailler gönderebileceğiniz gibi gelen ve giden maillerinizi de silebilirsiniz.