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Teknoloji hotmail giriş sign
Teknoloji

hotmail giriş sign

Hotmail ve Outlook hesaplar olsun Microsoft hesabı adı altında birleştirildi. Haberimizde anlatacağımız hesap açma aslında Microsoft hesabı açmadır. Microsoft hesabı açarken Hotmail ve Outlook ya da Outlook.com.tr uzantılı bir e posta hesabını da aynı zamanda alabiliyoruz. Peki Hotmail ve Outlook e-posta hesabı açma ve kaydolma nasıl yapılır? Microsoft hesabı nedir, nasıl açılır? İşte hotmail giriş sign.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 09:47:00 - 2020-09-08 09:55:48
hotmail giriş sign

Microsoft hesabı açmak için işleme başlayabiliriz. Hotmail ve Outlook hesabı açmak için Microsoft kaydol yazısını arama motoru Google yazalım ve Microsoft hesabı için tıklayınız. Açılan sayfada hesap oluşturmak için form niteliğinde bir bilgilerin çıktığını göreceksiniz. Bu formu doldurarak bir sonraki adımlara ilerlemiş olunur. 

Microsoft hesabı açmak için bir e posta adresi gerekiyor. Bunun yanında bir de paralı gerekmektedir. Amacınız Microsoft hesabı açmak değil de sadece e posta adresi almak ise alt kısımda yer alan ‘Bunun yerine e postanızı kullanın’ seçeneği tıklanır.

Hotmail ve Outlook hesabı açmak isteyenler yeni e posta adresi geldi ve hemen yanında da açılır bir kutu olduğunu göreceksiniz. Yeni e posta adresiniz outlook.com, Outlook.com.tr ve hotmail.com uzantılı mail adresine izin verilmesi söz konusudur. 

Hotmail Outlook hesabı nasıl alınır?

Yeni e posta kısmında kullanıcı adı belirlenmelidir. Kullanıcı adı daha önceden alınmamış olunması gerekmektedir. E posta adresini belirledikten sonra hemen altında parola kısmında da parolanızı oluşturabilirsiniz. Hotmail Outlook hesabı için parola güçlü ve tahmin edilemeyecek bir parola seçilmesi güvenlik açısından yerinde olacaktır. Hotmail Outlook hesabı için e posta ve parola belirledikten sonra ileri sekmesini tılayın. 

Açılan kısma ad ve soy adı girildikten sonra ileri tıklanır. Açılan pencerede Ülke-bölge ile doğum tarihi bilgileri kısımları da doldurulduktan sonra ileri denilir. İnsanın bir robot olmadığını test etmek için güvenlik kodunu yazmanız istenilecektir. Gördüğünüz karekterleri istenilen alana yazıldıktan sonra yine ileri denilir. Bu işlemin ardından Microsoft Hotmail Outlook hesabı açılmış olundu. Hesap oluşturulduktan sonra adınızı, paralınızı değiştirme imkanınızın da olduğunu unutmayın. Hotmail Outlook hesabı açıldıktan sonra gelen maillerinizi görüntüleyebilir, yeni mailler gönderebileceğiniz gibi gelen ve giden maillerinizi de silebilirsiniz.

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