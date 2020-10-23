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Aktüel Hotel Ruanda filminin ilham kaynağı Paul Rusesabagina'nın gözaltı süresi uzatıldı
Aktüel

Hotel Ruanda filminin ilham kaynağı Paul Rusesabagina'nın gözaltı süresi uzatıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-23 21:33:20 -
Hotel Ruanda filminin ilham kaynağı Paul Rusesabagina'nın gözaltı süresi uzatıldı

İSTANBUL (AA) - Ruanda'da 1994'te yaşanan soykırımı anlatan "Hotel Ruanda" filmine ilham kaynağı olan ve isyan çıkarmakla suçlanan Paul Rusesabagina'nin gözaltı süresi uzatıldı.

Ruandalı yargıç Theodosie Mukarugira, Rusesabagina'nin gözaltı süresinin yeterli delilin toplanması için bir ay daha uzatıldığını açıkladı.

Rusesabagina'nin ailesinin kefaletle serbest bırakılma talebinin de reddedildiğini açıklayan Mukarugira, "Rusesabagina'nin hastalığı kefaletle serbest bırakılması için yeterli bir neden değil." dedi.

- İsyancı olduğu iddiasıyla hakim karşısına çıktı

Ruanda'da 1994 soykırımı sırasında çok sayıda masum insanın hayatını kurtardığı ileri sürülen ve "Hotel Ruanda" filmine konu olan Rusesabagina ve 16 sanığa terör, silahlı örgüt kurmak ve cinayete ortaklık gibi 13 farklı suçlama yöneltiliyor.

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