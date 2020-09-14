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Aktüel "Hotel Ruanda" filminin ilham kaynağı hakim karşısına çıktı
Aktüel

"Hotel Ruanda" filminin ilham kaynağı hakim karşısına çıktı

Yeniakit Publisher
2020-09-14 17:14:33 -
"Hotel Ruanda" filminin ilham kaynağı hakim karşısına çıktı

KİGALİ (AA) - Ruanda'da 1994 soykırımı sırasında çok sayıda masum insanın hayatını kurtardığı ileri sürülen ve "Hotel Ruanda" filmine konu olan Paul Rusesabagina, terör suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.

Başkent Kigali'deki görülen ön duruşmada, Rusesabagina'ya terör, silahlı örgüt kurmak ve cinayete ortaklık gibi 13 farklı suçlama yöneltildi.

Savcılık, Paul Rusesabagina'ya 2018 yılında Nyaruguru bölgesinde sivillerin ölümüne yol açan saldırıları organize ettiği suçlamasında da bulundu.

Savunma avukatları, tüm suçlamaların tutarsız olduğunu belirterek, Rusesabagina için tahliye talebinde bulundu.

Ruanda Demokratik Değişim Hareketini (MRCD) yöneten ve uzun yıllardır yurt dışında yaşayan Paul Rusesabagina, aynı zamanda Belçika pasaportu taşıyor.

Söz konusu filmde "rüşvet ve ikna yoluyla binden fazla insanı otelinde saklayıp soykırımcıların elinden kurtarmış gibi anlatılan" Rusesabagina'nın partisi hükümete yönelik sert eleştirileriyle biliniyor ve terör örgütü olarak kabul ediliyor.

Paul Rusesabagina, 2 hafta önce terör örgütü lideri olmak suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Hutuların, Nisan 1994'te Tutsilere ve ılımlı Hutulara karşı başlattıkları soykırımda yaklaşık 800 bin Ruandalı hayatını kaybetmişti.

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