Hortumcunun işçisi olduğunu unuttu! Uğur Dündar'dan tepki çeken paylaşım

'Tosuncuk' lakaplı dolandırıcı Mehmet Aydın, 3 yıl önce kurucusu olduğu Çiftlik Bank üzerinden yüksek kâr payı vaadiyle binlerce kişiyi mağdur ederek yurt dışına kaçmış, geçtiğimiz gün Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Türk elçiliğine teslim olmuştu. Dolandırıcılık suçundan 75 bin yıla kadar hapsi istenen ve Brezilya'dan sınır dışı edilen Aydın, bugün saat 22.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Uçaktan inen Mehmet Aydın, ilk olarak Havalimanında sağlık kontrolünden geçirildi, ardından da Gaziosmanpaşa Adliyesinin İstanbul Havalimanındaki Ek Hizmet Binasına götürüldü.

Mehmet Aydın'ın Türkiye'ye getirilmesi büyük yankı uyandırırken, Sözcü yazarı Uğur Dündar'dan tepki çeken bir paylaşım geldi. Kendisinin uzun süre bir hortumcunun yanında çalıştığını unutan Dündar, halkı adeta "dolandırıları bağrına basmakla" suçladı. Yüklü miktarda parayı yurt dışına kaçırarak Fransa'da gününü gün eden Cem Uzan'ın medya organında çalıştığı günleri görmezden gelen Dündar şunları yazdı:

"Yıllar önce bir banka hortumcusu cezaevinden çıktıktan sonra gittiği futbol karşılaşmasında omuzlara alınmıştı!.. Tosuncuk'un sanki bir kahramanmış gibi dönüşünü izlerken bunu hatırladım!.."