  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Hortumcu Cem Uzan vaadini açıkladı

Firari hortumcu Cem Uzan, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğini savundu. Bu skandalla yetinmeyen Uzan, Osman Kavala içinse "Bu adam niye tutuklu? Senelerdir neden içeride?" ifadelerini kullandı. Cem Uzan, "Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne sokacak adam" olacağını da iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-07-06 13:17:00 -
Hortumcu Cem Uzan vaadini açıkladı

Hortumculuktan yargılanırken Fransa'ya kaçan eski Genç Parti'nin Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan, Gezi Kalkışması'nın finansörü Osman Kavala ve eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a sahip çıktı.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; "Osman Kavala iş dünyasında benim rakibimdi. Ama bu adam niye tutuklu. Senelerdir neden içeride?" diyen Uzan, Selahattin Demirtaş'ın da serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

"En önemli hedefim Türkiye'ye dönmek"

Türkiye'de el konulan mal varlığı ile ilgili de konuşan Uzan, "Devletimiz bir gün benim hakkımı iade edecek" derken Türkiye'yi çok özlediğini ve en önemli hedefinin ülkeye dönmek olduğunu söyledi.

Vaadini açıkladı

 

Uzan, "Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne sokacak adam" olacağını da iddia etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

turgut

NİYE SENİN BİR HAPİS CEZAN VARDI ONU ÇEKTİN Mİ Kİ?
  • Yanıtla

serdar

uzan boşuna uğraşma,senin buralarda hortumlayacağın bir şeyler kalmadı.kamunun tüm malları arsaları satıldı,senin alabileceğin bir şey kalmadı.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2015 model Toyota Corolla
Satılık 2015 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı