Hortumcu Cem Uzan vaadini açıkladı

Hortumculuktan yargılanırken Fransa'ya kaçan eski Genç Parti'nin Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan, Gezi Kalkışması'nın finansörü Osman Kavala ve eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a sahip çıktı.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; "Osman Kavala iş dünyasında benim rakibimdi. Ama bu adam niye tutuklu. Senelerdir neden içeride?" diyen Uzan, Selahattin Demirtaş'ın da serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

"En önemli hedefim Türkiye'ye dönmek"

Türkiye'de el konulan mal varlığı ile ilgili de konuşan Uzan, "Devletimiz bir gün benim hakkımı iade edecek" derken Türkiye'yi çok özlediğini ve en önemli hedefinin ülkeye dönmek olduğunu söyledi.

Vaadini açıkladı

Uzan, "Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne sokacak adam" olacağını da iddia etti.