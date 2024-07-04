Hortum böyle görüntülendi
Adıyaman'da oluşan hortum kameralara yansıdı.
Aşırı sıcakların etkili olduğu Adıyaman'da yaşanan hortum olayı, yoldan geçen bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi.
Sıcaklıkların 40 derecenin üzerinde seyrettiği Adıyaman'da, bir tarlada meydana gelen hortum, Kâhta-Samsat karayolu üzerinde seyir halinde olan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kâhta-Samsat yolunun 20'inci kilometresinde boş bir tarla içerisinde yerden metrelerce yükselen ve yaklaşık 10 dakika süren hortum, korku dolu anlar yaşattı.
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