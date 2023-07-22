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Dünya Hortum Biontech aşı fabrikasını yerle bir etti!
Dünya

Hortum Biontech aşı fabrikasını yerle bir etti!

Yeniakit Publisher
2023-07-22 09:40:00 - 2023-07-22 09:52:28
Hortum Biontech aşı fabrikasını yerle bir etti!

ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde meydana gelen hortum, yarım saatte önüne geleni yıktı geçti. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin buluşu Biontech aşısını ABD'de üreten Pfizer'in fabrikası da hortumda yerle bir oldu, hasar büyük.

ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde meydana gelen hortum, yarım saatte önüne geleni yıktı geçti. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin buluşu Biontech aşısını ABD'de üreten Pfizer'in fabrikası da hortumda yerle bir oldu, hasar büyük.
ABD’nin çeşitli bölgelerinde şiddetli sağanak yağmur ardından gelene sele maruz kaldı. Kuzey Karolina eyaletinde ise hortum meydana geldi. 150 km hızda olan hortum yarım saat sürdü. Çok sayıda kişi yaralandı.

Çatı kağıt gibi büzüldü

CNNTürk'teki habere göre eyaletteki birçok binayı harabeye çeviren hortum sadece evlere değil aynı zamanda ABD’nin en büyük ilaç şirketlerinden Pfizer'ın fabrikasına da büyük zarar verdi. Koronavirüs salgını için Biontech aşıları üreten fabrika ciddi hasar aldı. Fabrikanın çatısı kağıt gibi büzüldü. Moloz yığınları tüm araziye dağıldı.

İlaç kıtlığına neden olabilir

İlaç şirketinin Rock Mount Tesisi 250 dönümlük bir alanda yer alıyordu ve dünyanın en büyük steril enjekte edilebilir ilaç üreten tesislerinden biriydi. İlaç şirketinden yapılan açıklamaya göre eseri fabrikada kimse yaralanmadı. Ancak uzmanlar fabrikadaki bu hasarın ilaç kıtlığına neden olabileceği konusunda endişeli.

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