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Horozları Koruma Derneği'nden Trump'a sert tepki

Kanatlı Hint Horozları Çoğaltma ve Koruma Derneği, ABD'nin 2 bakanımıza yönelik aldığı yaptırım kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Dernek başkanı Ali Çiftel, "Yaptırımlardan korkmayız" mesajı verdi.

02 Ağustos 2018 Perşembe 22:13
Horozları Koruma Derneği'nden Trump'a sert tepki

Türkiye'deki 24 Haziran seçimleri öncesi “Seçimleri ittifaklar değil, 2 milyon horozcu ve aileleri belirleyecek” açıklamasıyla gündeme oturan Kanatlı Hint Horozları Çoğaltma ve Koruma Derneği Başkanı Ali Çiftel, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını eleştirdi.

Çiftel, “Türkiye’nin başında iki büyük lider varken, biz değil Amerika’nın yaptırımından tüm dünyanın yaptırımından korkmayız" dedi.

ABD’nin Rahip Brunson krizinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül hakkındaki yaptırım kararına tepki olarak yayınlanan videoda Çiftel, “Biz gerekirse atalarımız gibi arpayı döver, yeriz ama hiçbir zaman, asla sitem etmeyiz” dedi.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 22:13
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