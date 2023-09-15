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Yaşam Horoza içki içirenlerin cezası belli oldu
Yaşam

Horoza içki içirenlerin cezası belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-09-15 18:55:00 -
Horoza içki içirenlerin cezası belli oldu

Denizli'de bir düğünde horoza içki içiren 5 kişiye ceza verildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, düğünde horoza içki içiren 5 kişiye jandarma ekipleri tarafından '5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan 4 bin 544'er TL para cezası kesildi.

Pamukkale’de bir düğünde horoza içki içirildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri izleyenler, jandarmaya ihbarda bulundu. Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri görüntüleri inceleyerek, horozun ağzını açarak içki içiren 5 kişiyi tespit etti. Şüphelilere '5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan kişi başı 4 bin 554 TL, toplamda 22 bin 770 lira para cezası kesildi. Şüpheliler hakkında ayrıca adli işlem yapılacağı öğrenildi.

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