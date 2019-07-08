Horlama ve uyku apnesine dur deyin! | Doğal tedavi
Horlama sorunu yaşayan kişilerin hayat kalitelerini düşürmeden, bitkisel yollarla, kurtulmaları mümkün.08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:52
Horlama, aynı evde yaşadığınız kişileri oldukça fazla etkileyen, ucunda mutlaka bir sağlık sorunu ya da duruş bozukluğunun bulunduğu ses olayıdır.
Horlayan kişi; apne sorunları, üst gövdenin yanlış konumlandırılması, aşırı kilo, yanlış beslenme gibi sorunlar yüzünden horlar. Dolayısıylai her kesimden kişinin horlayabilmesi olağandır. Fakat uyku apnesi diğer sebeplere göre farklılık gösterir.
Uyku apnesi, üst solunum yollarındaki tıkanma, çökme gibi sebeplerden kaynaklanan ciddi bir nefes alma problemidir. Geçici horlama ve uyku apnesi arasındaki fark kolaylıkla anlaşılmayabilir. Bu nedenle en kısa zamanda doktorunuza başvurmanız gerekir.
Üst solunum yollarını rahatlatacak, horlama ve uyku apnesine iyi gelen doğal tedavi
1- Meyve sulu karışım
- Yarım limon
- 1 parça zencefil
- 2 adet elma
- 2 adet havuç
- Yarım bardak su
Bütün malzemeleri temizleyip, parçalar halinde blendera atın.
Ardından üzerine yeteri miktarda suyunu ekleyin.
Gece yatmadan 2 saat önce için. Her gün taze olarak yaptığınız bu içeceğin, kilonuzu dengeleme özelliği de mevcuttur.
Horlama ve uyku apnesine yakalanmamak için dikkat edilmesi gerekenler
- Sigara ve bütün sağlıksız alışkanlıklardan uzak durmalısınız.
- Akşam yemeklerini erken ve hafif olacak şekilde düzenlemelisiniz.
- Düzenli spor ve sabah egzersizleri uygulamalısınız.
- Uyku saatinizi dengelemelisiniz.
- Yattığınız yatak ve yastıkları doğru kullanmalısınız. Çok sert yastık ve yataktan kaçınmalısınız.
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