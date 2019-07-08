0553 313 94 23

Horlama ve uyku apnesine dur deyin! | Doğal tedavi

Horlama sorunu yaşayan kişilerin hayat kalitelerini düşürmeden, bitkisel yollarla, kurtulmaları mümkün.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:52
Horlama ve uyku apnesine dur deyin! | Doğal tedavi

Horlama, aynı evde yaşadığınız kişileri oldukça fazla etkileyen, ucunda mutlaka bir sağlık sorunu ya da duruş bozukluğunun bulunduğu ses olayıdır. 

Horlayan kişi; apne sorunları, üst gövdenin yanlış konumlandırılması, aşırı kilo, yanlış beslenme gibi sorunlar yüzünden horlar. Dolayısıylai her kesimden kişinin horlayabilmesi olağandır. Fakat uyku apnesi diğer sebeplere göre farklılık gösterir.

Uyku apnesi, üst solunum yollarındaki tıkanma, çökme gibi sebeplerden kaynaklanan ciddi bir nefes alma problemidir. Geçici horlama ve uyku apnesi arasındaki fark kolaylıkla anlaşılmayabilir. Bu nedenle en kısa zamanda doktorunuza başvurmanız gerekir.

Üst solunum yollarını rahatlatacak, horlama ve uyku apnesine iyi gelen doğal tedavi

1- Meyve sulu karışım

  • Yarım limon
  • 1 parça zencefil
  • 2 adet elma
  • 2 adet havuç
  • Yarım bardak su

Bütün malzemeleri temizleyip, parçalar halinde blendera atın.

Ardından üzerine yeteri miktarda suyunu ekleyin. 

Gece yatmadan 2 saat önce için. Her gün taze olarak yaptığınız bu içeceğin, kilonuzu dengeleme özelliği de mevcuttur.

Horlama ve uyku apnesine yakalanmamak için dikkat edilmesi gerekenler

  • Sigara ve bütün sağlıksız alışkanlıklardan uzak durmalısınız.
  • Akşam yemeklerini erken ve hafif olacak şekilde düzenlemelisiniz.
  • Düzenli spor ve sabah egzersizleri uygulamalısınız.
  • Uyku saatinizi dengelemelisiniz.
  • Yattığınız yatak ve yastıkları doğru kullanmalısınız. Çok sert yastık ve yataktan kaçınmalısınız.
Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:52
  1. uyku apnesi
  2. uyku apnesi tedavisi
  3. uyku apnesi nedenler
  4. horlama
  5. horlama tedavisi
  6. bitkisel horlama tedavisi
  7. uyku apnesinde doğal yöntemler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ODTÜ’lü öğrenciden polise hakaret! ‘Gidin fuhuş yapın’
    1. ODTÜ’lü öğrenciden polise hakaret!..
    2. Kazdağları’nda Alman turistler..
    3. Selçuklu’da aşıklar sazıyla sözüyle..
    4. Mersin’de işaret dili ile görüntülü..
    5. GÜNCELLEME - Denizli'de turistleri..
    6. Esed rejimi istihbarat şeflerini..
    7. İstanbul Kastamonuspor’da yeni yönetim..
    8. Japonya'dan İran'a nükleer anlaşmaya..
    9. 64 yaşında ehliyet sahibi oldu
    10. Kongolu eski lider Ntaganda savaş..
    11. Kadınlara özel ücretsiz vale hizmeti
    12. Mersin’de çalınan araç Nevşehir’de..
    13. Macaristan’da Paks-2 NGS’de ilk inşaat..
    14. Ülgen ve Sivrikaya OSBÜK Genel..
    15. ’Pinti Hamit’ hem güldürdü hem..
    16. Bakan Selçuk'un sahiplendiği "Pergel"..
    17. Bakan Kasapoğlu, doğa kampında..
    18. Annelere Ek Gıdaya Geçiş Atölyesi
    19. Ahlat Ziraat Odası ve Kuveyt Türk..
    20. Başkan Hürriyet’ten hayvan..
    21. Arılar onu sokmuyor
    22. Altın fiyatları
    23. Şamil Tayyar'dan yeni parti açıklaması!
    24. Hakkari Çukurca'da 3 terörist etkisiz..
    25. İhlas Vakfı 1’inci ilahiyatçilar..
    26. Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı
    27. Sözleşme imzalamayan futbolcular..
    28. Manavgat Belediyesi’nden ücretsiz..
    29. Kocaeli’de 4 haftada 469 kişi..
    30. Türkiye'de ilk ve tek! "Ay yıldız"..
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de işler karıştı! Şimdiden İmamoğlu’na göre hareket edenler, Kılıçdaroğlu’nu rahatsız etti... “Tetikte bekliyor”
    CHP’de işler karıştı! Şimdiden İmamoğlu’na göre hareket edenler, Kılıçdaroğlu’nu rahatsız etti... “Tetikte bekliyor”
    Deşifre oldular! Ajan gazetelere CHP'li medya sahip çıktı
    Deşifre oldular! Ajan gazetelere CHP'li medya sahip çıktı

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’