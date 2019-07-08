Horlama ve uyku apnesine dur deyin! | Doğal tedavi

Horlama, aynı evde yaşadığınız kişileri oldukça fazla etkileyen, ucunda mutlaka bir sağlık sorunu ya da duruş bozukluğunun bulunduğu ses olayıdır.

Horlayan kişi; apne sorunları, üst gövdenin yanlış konumlandırılması, aşırı kilo, yanlış beslenme gibi sorunlar yüzünden horlar. Dolayısıylai her kesimden kişinin horlayabilmesi olağandır. Fakat uyku apnesi diğer sebeplere göre farklılık gösterir.

Uyku apnesi, üst solunum yollarındaki tıkanma, çökme gibi sebeplerden kaynaklanan ciddi bir nefes alma problemidir. Geçici horlama ve uyku apnesi arasındaki fark kolaylıkla anlaşılmayabilir. Bu nedenle en kısa zamanda doktorunuza başvurmanız gerekir.

Üst solunum yollarını rahatlatacak, horlama ve uyku apnesine iyi gelen doğal tedavi

1- Meyve sulu karışım

Yarım limon

1 parça zencefil

2 adet elma

2 adet havuç

Yarım bardak su

Bütün malzemeleri temizleyip, parçalar halinde blendera atın.

Ardından üzerine yeteri miktarda suyunu ekleyin.

Gece yatmadan 2 saat önce için. Her gün taze olarak yaptığınız bu içeceğin, kilonuzu dengeleme özelliği de mevcuttur.

Horlama ve uyku apnesine yakalanmamak için dikkat edilmesi gerekenler