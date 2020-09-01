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Dünya Hoparlörden ezan yasağına tepki: Kilise çanları da gürültü kirliliği sayılsın
Dünya

Hoparlörden ezan yasağına tepki: Kilise çanları da gürültü kirliliği sayılsın

Avrupa'da Müslümanlara baskı ve şiddet artarken Güney Afrika’da camilerde ezanın hoparlörden okunması yasaklandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-01 05:05:00 -
Hoparlörden ezan yasağına tepki: Kilise çanları da gürültü kirliliği sayılsın

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Sidwell Mngadi isimli bir avukatın, şikayeti üzerine Kwazulu-Natal Yüksek Mahkemesinin hoparlörden ezan okunmasını yasaklaması, tepkiyle karşılandı.

Hâlâ ezan ile uğraşılmasının üzücü olduğunu söyleyen Medya İnceleme Ağı (MRN) Johannesburg Başkanı İkbal Jassat, ezanla ilgili şikayetlerin bir kısmının arkasında nefret ya da siyasi görüşler olduğunu belirterek, ezana ilişkin yapılan şikayetlerin kabul edilemez olduğunun altını çizdi.

"Kilise çanları da yasaklansın"

KwaZulu-Natal'da yaşanan olayı kınayan Güney Afrika Müslüman Ağı (SAMNET) Başkanı Faisal Suliman, Pretoria'daki ezan yasağının anayasaya takılmayacağını mı düşünüyoruz? Sorun gürültü kirliliği ise o zaman kilise çanları, müzik festivalleri ve futbol maçları da hesaba katmalı diyerek tepki gösterdi.

Güney Afrika Cumhuriyeti nüfusunun yüzde 3'lük dilimini Müslümanlar oluşturuyor. 2018 yılında hükümetin ezanı yasaklamak istediği belirtilmişti.

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