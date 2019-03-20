Hoogerbeets Denizli depremini de bildi!

Hoogerbeets'in internet sitesinde paylaştığı bilgi ve videolara göre 13 ila 17 Mart arası yaşanacak olan çeşitli gezegen dizilimleri sebebiyle Dünya'nın yer kabuğu sismik olarak normalden çok daha faal olacaktı.

Hoogerbeets, Rusya'nın Kamçatka ve Japonya'nın açıklarında yer alan bölgede yakın zamanda oldukça büyük depremin meydana gelebileceği ve Türkiye'nin özellikle Akdeniz ve Ege kıyılarının da yer aldığı Avrasya deprem hattında sismik faaliyetlerin daha aktif olacağı konusunda uyarılarda bulunmuştu.

Hoogerbeets'in Türkiye tahmini doğru çıktı ve bugün merkez üssü Denizli, Acıpayam olan 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.