Honor'un akıllı saati, SpO2 değerini tek dokunuşla ölçme imkanı sunuyor

İSTANBUL (AA) - Honor'un akıllı saati MagicWatch 2, solunum sistemine saldıran virüse karşı olası vakaları tespit edebilmek için kandaki oksijen doygunluk değerini (SpO2) tek dokunuşla ölçme imkanı sunuyor.

Honor'dan yapılan açıklamada, vücutta en önemli beş sağlık göstergesinden birisinin; nabız, kan basıncı, solunum hızı ve vücut ısısının yanı sıra kandaki oksijen doygunluğu oranını ifade eden SpO2 değeri olduğu bildirildi.

Bu değerin solunum ve dolaşım sisteminin ne kadar düzgün çalıştığını gösterdiği kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"İçinde bulunduğumuz küresel pandemi döneminde yaşam alışkanlıklarımız kökten değişirken, solunum sistemine saldıran virüse karşı olası vakaları tespit edebilmek için vücut sıcaklığı kadar SpO2 değerinin de takip edilmesi gittikçe önem kazanıyor. Gelişen teknoloji ise bu gibi önemli sağlık değerlerini günlük hayatın içinde rahat ve hızlı bir şekilde akıllı saatler üzerinden takip edebilmenizi sağlıyor."





- SpO2 değerini takip etmesi gerekenler





Açıklamada, bir yetişkinde ortalama yüzde 96 olması gereken SpO2 değerini kalp hastalarının, yüksek tansiyon, diyabet ve solunum yolları gibi rahatsızlık nedeniyle bağışıklığı riskli durumda olanların ölçmelerinin önemli olduğunu anlatıldı.

Yaşlıların, horlama problemi yaşayanların, doğa sporları yapanların, atletlerin ve spor salonu meraklılarının, günde 12 saatten fazla çalışanların, yoğun alkol tüketenlerin de söz konusu değeri ölçmesinin öneminden bahsedildi.

Açıklamada, "Honor'un popüler akıllı saati MagicWatch 2, vücutta en önemli beş sağlık göstergesinden biri olan, nabız, kan basıncı, solunum hızı ve vücut ısısının yanı sıra kandaki oksijen doygunluğu oranını ifade eden SpO2 değerini tek dokunuşla birkaç saniyede gösterirken Huawei Sağlık uygulaması üzerinden de geçmiş ölçümleri takip imkaı sunuyor." ifadelerine yer verildi.