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Teknoloji HONOR Magic 6 Serisi 3 Dakikada Rekor Satışa Ulaştı
Teknoloji

HONOR Magic 6 Serisi 3 Dakikada Rekor Satışa Ulaştı

Yeniakit Publisher
2024-01-21 12:52:00 -
HONOR Magic 6 Serisi 3 Dakikada Rekor Satışa Ulaştı

HONOR’un 11 Ocak tarihinde ön siparişe açtığı HONOR Magic 6 ve Magic 6 Pro modelleri bugün itibarıyla satışa sunuldu. Ön sipariş döneminde de yoğun ilgi gören Magic 6 serisi, ilk satışta yoğun bir talep gördü.

Magic 6 serisinin satışının başlamasının ardından 2 dakika 35 saniye içerisinde toplamda 104 milyon doları aşan satış gerçekleştirildi. Bu benzeri görülmemiş performans, ilk kez Mart 2023’te piyasaya sürülen selefi HONOR Magic 5 serisinin tüm kanallarda gerçekleştirdiği bir günkü satışlarını önemli ölçüde aştı.

HONOR’un amiral gemilerinden biri olan Magic 6 serisi, Çin lansmanından sonra İspanya’da düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji fuarı MWC’de tüm dünyadaki teknoloji tutkunları ile buluşacak. Global lansman ile birlikte Çin dışındaki raflarda da yerini alacak olan Magic 6 serisinin bu yıl içerisinde Türkiye pazarında da tüketicilerle buluşturulması planlanıyor.

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