HONOR Magic 6 Serisi 3 Dakikada Rekor Satışa Ulaştı

Magic 6 serisinin satışının başlamasının ardından 2 dakika 35 saniye içerisinde toplamda 104 milyon doları aşan satış gerçekleştirildi. Bu benzeri görülmemiş performans, ilk kez Mart 2023’te piyasaya sürülen selefi HONOR Magic 5 serisinin tüm kanallarda gerçekleştirdiği bir günkü satışlarını önemli ölçüde aştı.

HONOR’un amiral gemilerinden biri olan Magic 6 serisi, Çin lansmanından sonra İspanya’da düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji fuarı MWC’de tüm dünyadaki teknoloji tutkunları ile buluşacak. Global lansman ile birlikte Çin dışındaki raflarda da yerini alacak olan Magic 6 serisinin bu yıl içerisinde Türkiye pazarında da tüketicilerle buluşturulması planlanıyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO