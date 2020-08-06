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Aktüel

Hong Kong'ta Tiananmen anma törenlerine katılan 25 aktivist yargılanacak

Yeniakit Publisher
2020-08-06 18:06:36 -
Hong Kong'ta Tiananmen anma törenlerine katılan 25 aktivist yargılanacak

ANKARA (AA) - Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, Çin'in başkenti Pekin'de 31 yıl önce meydana gelen Tiananmen Meydanı olaylarında hayatını kaybedenler için düzenlenen yasaklı anma törenine katılan 25 aktivistin yargılanacağı bildirildi.

Radio Television Hong Kong’un (RTHK) haberine göre, polisin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gerekçesiyle yasakladığı anma törenine katılan aralarında önde gelen aktivistler Joshua Wong, Jimmy Lai'inin de bulunduğu 25 kişi, "izin verilmeyen toplantıya kasten katılmakla" itham edildi.

15 Eylül'de hakim karşısına çıkacak aktivistler arasında bulunan Çin Yurtsever Demokrasi Hareketleri Destekleme İttifakı lideri Lee Cheuk-yan da Viktorya Park'ta yapılan anma törenini organize etmekle suçlanıyor.

Çin'de sadece Hong Kong'ta düzenlenmesine izin verilen anma törenine her yıl binlerce kişi katılıyordu.

Kent yönetimi, Kovid-19 salgınını gerekçe göstererek 30 yıldır ilk defa töreni yasakladı.

- 1989'daki olaylar

Çin'de1989 yılının nisan ayından itibaren, demokrasi ve ifade özgürlüğü talebi, enflasyon, siyasi bozulma ve yozlaşma gibi nedenlerle ülkedeki aydın kesim ve öğrenciler başta olmak üzere halkın yoğun katılımıyla protestolar başlatılmıştı.

Gösterilere ilk başladığı zamanlarda müdahale etmeyen hükümet, protestocuların dağılmaması üzerine 20 Mayıs'ta sıkıyönetim ilan etmişti.

Hükümet, protestocuların taleplerinin karşılanmasının mümkün olmadığı ve gösterilerin bastırılması gerektiğine karar vererek, 4 Haziran gecesi tank ve askerleri Pekin'deki Tiananmen Meydanına sevk etmişti.

Güvenlik güçlerinin göstericileri dağıtmak için gerçek mermi kullanması sonucu Kızılhaç'a göre 2 bini aşkın kişi yaşamını yitirmişti.


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