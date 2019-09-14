Hong Kong’ta Pekin yanlıları da sokağa indi

Çin hükümetini destekleyen bir grupla suçluların iade yasasının iptali sonrası protestolarını sürdüren göstericiler arasında çatışma çıktı.

Hong Kong’da haftalar önce suçluların Çin’e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlayan protestolar, Hong Kong lideri Carrie Lam’in söz konusu yasa tasarısının geri çekildiğini açıklamasına rağmen devam ediyor. Bu kez Çin hükümetini destekleyen bir grupla suçluların iade yasasının iptali sonrası protestolarını sürdüren göstericiler arasında çatışma çıktı.

Suçluların Çin’e iade edilmesine izin verecek bir yasa tasarısı Hong Kong’da çok büyük protestolara neden olmuş, protestolar ise turist sayısının azalmasının yanı sıra ekonomiyi de ciddi şekilde etkilemeye başladı. Bugün ise Çin yanlısı gruplar protestoların Hong Kong’un uluslararası itibarına büyük zarar verdiğini iddia ederek sokağa indi. Çin hükümetinin destekçileri, hükümet karşıtı göstericilere karşı çıkmak için Hong Kong’daki Uluslararası Finans Merkezinde akın etti. İki grup göstericilerinin birbirlerine karşılık vermesiyle çatışmalar yaşandı. Polis iki grubu ayırmak için olay yerine geldi. Çıkan çatışmada birkaç kişi yaralandı.

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam’in aylardır protesto edilen suçluların Çin’e iade edilmesini kolaylaştıran tasarıyı geri çekme kararına rağmen gösteriler henüz sona ermedi. Üç aydan fazla süredir devam eden protestolarda polis ve eylemciler arasında arbedede bir çok kişi yaralanırken bin 300 kişi gözaltına alındı.