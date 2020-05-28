  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset

Hong Kong’da ulusal marş yasası görüşülmeye devam edilecek

Hong Kong Yasama Konseyi’nin Çin’in tartışmalı ulusal marş yasasını görüşmeye devam edeceği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 20:18:02 -
Hong Kong’da ulusal marş yasası görüşülmeye devam edilecek

Hong Kong Yasama Konseyi’nin Çin’in tartışmalı ulusal marş yasasını görüşmeye devam edeceği bildirildi.



Hong Kong’ta yasama konseyi üyeleri Çin’in ulusal marşı olan Gönüllüler Marşı’na yönelik hakaretlerin suç sayılmasının önünü açacak tartışmalı ulusal marş yasası ile ilgili ikinci görüşmeyi bugün tamamladı. Konsey, üçüncü görüşmeyi ise gelecek hafta Çarşamba günü yapacak. Yasama konseyi, yasanın nihai oylamasını ise 4 Haziran tarihinde düzenleneceğini aktardı.



Yasayla ilgili görüşmeler esnasında Demokrat Parti üyesi Ted Hui Chi-fung, içinde çürük bitkilerin bulunduğu bir çuvalı başkanın koltuğuna yakın bir noktaya fırlattı. Ted Hui Chi-fung’a güvenlik görevlileri anında müdahale ederken, toplantıya ara verildi. Hui, yaptığı açıklamada ‘‘Çürüyen ‘bir ülke iki sistem’, hukukun üstünlüğü ve Hong Kong’un değerleri.’’ ifadelerini kullandı.



Öte yandan tartışmalı yasa, Hong Kong’da protestolara neden olmuş, izinsiz gösteri düzenledikleri gerekçesiyle 360 kişi ise tutuklanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı