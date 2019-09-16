0553 313 94 23

Hong Kong'da polisten protestoculara uyarı

Genç Polis Memurları Birliği Başkanı Lam Chi-wai, polisin, protestolar sırasında kendilerine molotofkokteyli atan göstericilere "gerçek mühimmat" kullanarak karşılık verebileceği uyarısını yaptı

16 Eylül 2019 Pazartesi 18:03
Hong Kong'da polisten protestoculara uyarı

ANKARA (AA) - Hong Kong'da bir polis birliği, bölgede dün binlerce göstericinin katıldığı hükümet karşıtı protestoların ardından, emniyet görevlilerinin kendilerine molotofkokteyli atan protestoculara "gerçek mühimmat" kullanarak karşılık verebileceği uyarısında bulundu.

"Hong Kong Free Press"in haberine göre, zanlıların Çin'e iadesi tasarısına karşı protestoların 15'inci haftasına girdiği Hong Kong'da, Genç Polis Memurları Birliği Başkanı Lam Chi-wai, yaptığı açıklamada, birliğin hafta sonu protestolar sırasında yaşanan şiddet olaylarını "en sert şekilde kınadığını" belirtti.

Protestocuları "isyancılar" olarak nitelendiren Lam, polis memurlarının hayatının, organize şekilde fırlatılan molotofkokteyler ile tehdit edildiğini söyledi.

Lam, "Mantıklı düşünme kabiliyetini kaybeden isyancıları uyarmalıyım, kullandığınız benzin bombaları şüphesiz ölümcül silahlardır." dedi.

Protestocunun molotofkokteyli atmaya hazırlandığı esnada, olay yerindeki polislerin bu durumu kendilerine veya diğerlerine ölümcül bir saldırı olarak görebileceğini ifade eden Lam, polislerin bunu durdurmak için "gerçek mühimmat" dahil güç veya bir silah kullanabileceği uyarısını yaptı.

Lam, polis memurlarına, kendilerini veya başkalarını korumak için makul ve uygun gücü kararlı bir şekilde kullanma çağrısında bulundu.

Bu arada emniyet yetkilisi Tse Chun-Chung, bölgede haziran ayından bu yana düzenlenen gösterilerde gözaltına alınanların sayısının bin 453'e yükseldiğini açıkladı.

Hong Kong yönetimi, bölgede dün binlerce göstericinin katıldığı hükümet karşıtı protestoların ardından şiddetin çözüm olmadığını açıklamıştı.

- Göstericiler ile polis arasında çatışma yaşanmıştı

Suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı düzenlenen protestoların 15'inci haftasına girdiği Hong Kong'da dün yönetim karşıtı gruplardan Sivil İnsan Hakları Cephesi'nin organize ettiği bir gösteri düzenlenmişti.

Bölgede Causeway Bay'den Central semtine yürüyüşe geçen protestocular, güzergah üzerindeki Wan Chai ve Admiralty'de hükümet binalarının yakınlarına molotofkokteyli atmıştı.

Bazı yolların kapatılmasına neden olan ve alışveriş merkezlerine zarar veren protestoların ardından Admiralty ve Wan Chai'de metro hizmetleri askıya alınmıştı.

Polisin dağılmaları yönündeki uyarısına rağmen yürüyüşe devam eden göstericilere güvenlik güçleri, zırhlı araç ve göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti. Göstericiler de polise molotofkokteyli ve kaldırım taşları atarak karşılık vermişti.

Hong Kong'da protestoların hedefindeki iade tasarısı yerel meclise nisan ayında sunulmuş ancak protestolar üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam temmuzda tasarının öldüğünü açıklamıştı.

"Tasarı öldü" açıklamasına rağmen devam eden gösterilerin ardından Baş Yönetici Lam, 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini belirterek, "Hükümet, halkın endişelerini yatıştırmak için tasarıyı resmi olarak geri çekecek." açıklamasını yapmıştı.

Protestocular, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız bir komisyon kurulması, tutuklanan protestoculara af çıkarılması, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesi ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 18:03
  1. Hong Kong
  2. protestolar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TEM Otoyolu'nda tır yangını
    1. TEM Otoyolu'nda tır yangını
    2. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nde 5..
    3. MHP Balıkesir İl Başkanı Orhan Dereli..
    4. Dedesinin kullandığı aracın çarptığı..
    5. 4. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı..
    6. Helikopter ile trafik denetimi
    7. Kadıköy’de bisiklet hırsızı bekçiler..
    8. Türkiye Maarif Vakfı Arnavutluk'ta..
    9. Elazığ’da belediye işçilerine zam..
    10. Rusya'dan S-400 bombası: Türkiye'de..
    11. Kapya biber dolması nasıl yapılır?..
    12. Bitlis’te 4 kilo 300 gram kubar esrar..
    13. Vekil devreye girdi, jet uçak Türk..
    14. Önce köpeğe, sonra duruma tepki..
    15. Bülent Turan’dan Ahilik Haftası..
    16. KBÜ öğretim üyelerinden demir yolu..
    17. Beyin felci hastası Burak’ın yardım..
    18. YYÜ'de akademik yıl açılışı
    19. Türk bayrağını çalan Rum'un babası..
    20. Trump'tan İran'a üstü kapalı Aramco..
    21. İBB'den flaş çekilme kararı! 'Yeni..
    22. Hong Kong'da polisten protestoculara..
    23. Sanatçılar köyünde "Yüreğiyle..
    24. Domagoj Vida'dan kırmızı kart açıklaması
    25. Trabzonspor'da Ivanildo Fernandes'in..
    26. "Saudi Aramco saldırısı İran..
    27. Manchester United, De Gea'nın..
    28. Bakan Kasapoğlu'ndan Cenk İldem'e tebrik
    29. Adnan Menderes'in idam edilişinin 58...
    30. Kilo verdiren kahve nasıl hazırlanır?..
    Akit'in deşifreleri sonuç veriyor... Nihayet sapkın ilahiyatçı Cemil Kılıç ihraç ediliyor!
    Akit'in deşifreleri sonuç veriyor... Nihayet sapkın ilahiyatçı Cemil Kılıç ihraç ediliyor!
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Kanadalı Prof. Peterson feminizmi böyle çökertti!
    Kanadalı Prof. Peterson feminizmi böyle çökertti!
    Diktatörü böyle övdü: Mücahit Sisi!
    Diktatörü böyle övdü: Mücahit Sisi!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    Para para para…
    Para para para…
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!