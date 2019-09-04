0553 313 94 23

Hong Kong yönetiminin tartışmalı yasa tasarısı

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam:- "Hükümet, halkın endişelerini yatıştırmak için tasarıyı resmi olarak geri çekecek"

04 Eylül 2019 Çarşamba 14:18
Hong Kong yönetiminin tartışmalı yasa tasarısı

PEKİN (AA) - Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam, Hong Kong'da 13 haftadır protestolara neden olan suçluların Çin'e iadesi tasarısının geri çekileceğini duyurdu.

Hong Kong basınında geçen haberlere göre Hong Kong Baş Yöneticisi Lam, Hong Kong Hükümet Konağında, Yasama Konseyi'nden Çin yanlısı ve muhalif grupların delegeleriyle tasarının geri çekileceği iddialarının ardından bir araya geldi.

Baş Yönetici Lam, toplantının ardından önceden hazırlanan bir video kaydıyla yaptığı açıklamada, son aylarda yaşanan gelişmelerin Hong Kong'u alışılmadık bir yere dönüştürdüğü belirterek, "Hükümet, halkın endişelerini yatıştırmak için tasarıyı resmi olarak geri çekecek." dedi.

Protestocuların 5 talebinden biri olan eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız bir komisyon kurulması talebine ilişkin de Lam, böyle bir komisyona gerek olmadığı, hali hazırda ilgili vakaları inceleyen "Bağımsız Polis Şikayet Konseyi"ne dışardan iki yeni üye atanacağını söyledi.

Lam, 21 Temmuz'da Yuen Long metro durağında beyaz kıyafetli bir grubun protestoculara saldırması olayının da konseyin gündeminde olacağına vurgu yaptı.

Baş Yönetici Lam, şu andan itibaren toplumun farklı kesimleriyle buluşarak dertlerini anlamaya ve çözümler bulmaya çalışacaklarını dile getirdi.

Protestocular tasarının geri çekilmesinin yanı sıra, eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız bir komisyon kurulması, tutuklanan protestoculara af çıkarılması, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesi ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyordu.

Bölgede hazirandan bu yana düzenlenen ve son haftalarda yoğunlaşan protestolarda 4 ayda bin 117 kişi gözaltına alınmıştı.

- Şüphelilerin iadesi yasa tasarısı

Protestolara sebep olan, şüphelilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu. Düzenlemeler, zanlıların Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştırıyor.

Hong Kong parlamentosunda, değişikliğe karşı çıkan milletvekilleriyle değişiklik yanlıları arasındaki kavgada çok sayıda milletvekili yaralanmıştı.

Muhalifler, iade yasasında yapılacak bu değişikliğin, Hong Kong'un özgürlüklerini ortadan kaldıracağını savunurken Hong Konglu yetkililer bir cinayet zanlısının Tayvan'a iadesi için bu değişikliğin yapılması gerektiğini belirtiyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam, daha önce toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını ifade ederek yasal düzenlemenin askıya alındığını duyurmuştu. Bu kararı yeterli bulunmayan göstericiler tasarının tamamen iptal edilmesini istiyor.

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesiyle" uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti.

İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a, 2047 yılına kadar Çin'e sadece dış politika ve savunma gibi alanlarda bağlı kalarak "tek ülke, iki sistem" politikasıyla idari bağımsızlığını ve yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Mart 2017'de yapılan başyönetici seçiminden zaferle çıkan Carrie Lam, Temmuz 2017'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in huzurunda Pekin merkezi hükümeti ve Hong Kong halkına bağlılık yemini ederek görevi selefi Leung Chun-ying'den devralmıştı.




Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 14:18
  1. Hong Kong
  2. suçluların Çin'e iadesi tasarısı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eski Başhekim Çalaşyer son yolculuğuna uğurlandı
    1. Eski Başhekim Çalaşyer son yolculuğuna..
    2. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    3. Çalıştığı dükkanda bulduğu 10 bin..
    4. ANALİZ - Arktik’te rekabetin yeni..
    5. Arslan: "Tarım, toplumların sağlığı ve..
    6. Katil Netanyahu bakanlığa doymuyor!..
    7. Aksaray’da ilçenin özel fahri..
    8. Diyarbekirspor’da bilet fiyatları..
    9. Spot piyasada elektrik fiyatları
    10. PKK'nın 1,5 ay önce kaçırdığı kız..
    11. İBB'den zam açıklaması
    12. 67 yıl hapis cezası bulunan suç örgütü..
    13. Ata Tohumu Projesi tanıtım toplantısı
    14. "Masum insanların delil olmadan..
    15. Irak petrol ihracatı için ada inşa..
    16. 2019 TEKNOFEST ne zaman hangi tarihte?
    17. Deniz altındaki elektrik arızalarına..
    18. KoçSistem ve KoçDigital'e Stevie'den..
    19. Karnından 250 gram eroin çıktı
    20. İESOB’dan Aliağa Kaymakamı Tekin’e..
    21. Elazığ'da korkutan yangın! 70 ton yandı
    22. Taksiciler kirli sokak köpeğini..
    23. Taraftarlardan futbolculara tatlı..
    24. Dünyayı şok eden görüntü! Koca şehir..
    25. Denizaltı elektriği UEDAŞ robotuyla..
    26. CHP PM Toplantısı
    27. Birinci sınıflar ne zaman okula..
    28. Sınav puanlarını ilan etmeyen..
    29. Çocuk Kültür ve Sanat Akademisi..
    30. Metrogarden’da çocuk müzikalleri..
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!