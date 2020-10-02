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Aktüel Hong Kong yönetiminden ABD Dışişleri Bakanlığının "iltica listesine" tepki
Aktüel

Hong Kong yönetiminden ABD Dışişleri Bakanlığının "iltica listesine" tepki

Yeniakit Publisher
2020-10-02 21:26:31 -
Hong Kong yönetiminden ABD Dışişleri Bakanlığının "iltica listesine" tepki

ANKARA (AA) - Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi yönetimi, ABD'nin bölgeyi haksız yargılanma tehdidi nedeniyle vatandaşlarına iltica başvurularında öncelik verilecek yerler arasına almasına tepki gösterdi.

South China Morning Post gazetesinde yer alan habere göre, Hong Kong yönetimi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının kararının Çin'in iç işleri müdahale olduğunu savundu.

Hong Kong'da "hukukun üstünlüğünün" egemen olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Hong Kong vatandaşlarının hakları, (bölgenin anayasası niteliğindeki) Temel Yasa ve diğer kanunlarla korunmaktadır. Hong Kong'da 'haksız yargılanan mülteciler' yoktur. Hong Kong'un işleri, Çin'in iç işleridir. Karara karşı çıkıyor ve ABD'yi başka ülkelerin iç işlerine müdahale etmemeye çağırıyoruz." ifadeleri yer aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, önceki gün yaptığı açıklamada Hong Kong'u ilk kez "iltica başvurularında öncelik verilecek ülkeler" listesine aldığını bildirmişti. Açıklamada, "iltica başvurlarında, dini nedenlerle baskı gören kişiler, ABD'ye yardım ettiği için hayati tehlike yaşayan Iraklılar ile El Salvador, Guatemala, Honduras, Küba, Venezuela ve Hong Kong vatandaşlarına öncelik verileceği" ifade edilmişti.

Çin'de 30 Haziran'da kabul edilen, Hong Kong Meclisi'nin onayıyla bölgede yürürlüğe giren yeni Ulusal Güvenlik Yasası, "tek ülke, iki sistem" ilkesi uyarınca yurttaşların düşünce ve ifade özgürlüğü bakımından Çin ana karasından daha ileri hukuki güvencelere sahip olduğu Hong Kong'da tepkilere yol açmıştı.

Çin merkezi hükümetini yıkma, isyana teşvik, vatana ihanet, terör ile ulusal güvenliği tehlikeye atan fiil ve etkinliklerin yasaklayan yasa, Pekin yönetiminin Hong Kong'un özerk yapısına müdahalelerine olanak tanıyacağı, Çin yönetiminin eleştirilmesini, demokrasi ve bağımsızlık yanlısı fikirleri suç haline getireceği gerekçesiyle eleştirilmişti.

- Hong Kong'un statüsü

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesi" ile uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti.

İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a 2047'ye kadar basın, ifade, toplanma, inanç ve serbest akademik çalışma gibi özgürlükleri ile bağımsız idari ve hukuki yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

Hong Kong, Çin'e bağlı olmasına rağmen kendine ait para birimi, dil, hukuk sistemi ve kimlik kullanıyor. Özerk yapılı bölgenin sadece savunma ve dış politika gibi konularda Pekin'e bağlı olduğu bu yönetim modeli, "bir ülke, iki sistem" olarak adlandırılıyor.

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