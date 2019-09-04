0553 313 94 23

Hong Kong yönetimi tartışmalı yasa tasarısında geri adım attı

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, protestolara yol açan suçluların Çin'e iadesiyle ilgili yasa tasarısını geri çekeceğini açıkladı

04 Eylül 2019 Çarşamba 13:30
Hong Kong yönetimi tartışmalı yasa tasarısında geri adım attı

ANKARA (AA) - Çin'in Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi Hong Kong'da hükümet, haziran başından bu yana kitlesel protestolarla yol açan suçluların iadesi yasa tasarısını geri çekeceğini duyurdu.

Hong Kong'da yayın yapan South China Morning News gazetesinin haberine göre, Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, Hong Kong Yasama Meclisi ve Çin Halk Kongresi milletvekilleriyle yaptığı toplantıda kitlesel protestolara yol açan tasarıyı geri çekeceğini açıkladı.

Lam ayrıca, protestolarla açığa çıkan sosyal huzursuzluğun sebeplerinin araştırılması ve olası çözüm önerilerinin ortaya konulması amacıyla bir soruşturma komitesinin kurulacağını bildirdi.

Lam böylece 13 haftadır Hong Kong sokaklarında gösteriler yapan protestocuların talebini yerine getireceği sinyalini verdi.

Protestocular tasarının geri çekilmesinin yanı sıra, eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız bir komite kurulması, tutuklanan protestoculara af çıkarılması, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesi ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyordu.

- Şüphelilerin iadesi yasa tasarısı

Protestolara sebep olan, şüphelilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu. Düzenlemeler, zanlıların Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştırıyordu.

Hong Kong parlamentosunda, değişikliğe karşı çıkan milletvekilleriyle değişiklik yanlıları arasındaki kavgada çok sayıda milletvekili yaralanmıştı.

Muhalifler, iade yasasında yapılacak bu değişikliğin, Hong Kong'un özgürlüklerini ortadan kaldıracağını savunurken Hong Konglu yetkililer bir cinayet zanlısının Tayvan'a iadesi için bu değişikliğin yapılması gerektiğini belirtiyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam, daha önce toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını ifade ederek yasal düzenlemenin askıya alındığını duyurmuştu. Bu kararı yeterli bulunmayan göstericiler tasarının tamamen iptal edilmesini istiyordu.

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesiyle" uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti. İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a, 2047 yılına kadar Çin'e sadece dış politika ve savunma gibi alanlarda bağlı kalarak "tek ülke, iki sistem" politikasıyla idari bağımsızlığını ve yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Mart 2017'de yapılan başyönetici seçiminden zaferle çıkan Carrie Lam, Temmuz 2017'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in huzurunda Pekin merkezi hükümeti ve Hong Kong halkına bağlılık yemini ederek görevi selefi Leung Chun-ying'den devralmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 13:30
  1. Hong Kong
  2. Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam
  3. protestolar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Şahin futbolcularla bir araya geldi
    1. Başkan Şahin futbolcularla bir araya..
    2. Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu son..
    3. Muğla’da araç sayısı 502 Bin 156’ya..
    4. Kaymakamlardan kan bağışına destek
    5. Belediyenin 5 aylık çalışmaları..
    6. “Gaziantep Türkiye için çok önemli”
    7. Çalınan iş makinesi ekipmanları..
    8. Üçlü zirvenin tarihi belli oldu
    9. HDP'li Başkanın sözleri aileleri..
    10. Doğu Karadeniz’de “Toptancı Balık..
    11. Akıncı ve Lute dördüncü kez bir araya..
    12. Salihli, aziz şehitlerin hatırasıyla..
    13. Bartın Üniversitesi Yapay Zeka..
    14. AK Parti ekim ayında kampa giriyor
    15. Ankara'da okul servisi ücretlerine zam!
    16. Yunanistan'da ekonomi büyümeye devam..
    17. Sanayi sitesinde asfalt çalışması
    18. Antalya’da 2. Spor Ekipmanları,..
    19. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi..
    20. Genç dekorasyoncunun güvercin merakı..
    21. Bartın’da yol bakım çalışması yapıldı
    22. Sivas'ta polis motosikleti devrildi
    23. Türkiye - Andorra maçını Donald..
    24. Rus pilotların cesetleri bulundu
    25. Borsa ilk yarıda yükseldi
    26. Kadın işletmeciden alkışlanacak yöntem
    27. Yabani ot temizliği çalışması yapıldı
    28. Validen dilek ağacına "kadına yönelik..
    29. Karate 1 Premier Lig'de beşinci etap..
    30. Gerilimi tırmandıracak adım! İran 7..
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!