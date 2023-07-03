Hong Kong üzerinden alıyorlar! Rus gazında İngiliz oyunu

TAHSİN HAN

Merkezi Hollanda’da bulunan İngiliz petrol devi Shell, Ukrayna savaşı sonrası Rus doğalgazını almama taahhüdüne rağmen hâlâ Rus gazının ticaretini yapıyor.

BBC kanalı, Global Witness adlı kuruluşun belgelerini ve delilerini kaynak gösterip haber yaparken ilginç detaylar paylaştı... Global Witness’a göre Shell, geçen yıl Rusya’nın gemiyle sevk ettiği gazın yaklaşık sekizde birinin ticaretinde rol oynadı. 9 Mayıs’ta, 160 bin ton kapasiteli, sıvılaştırılmış gaz (LNG) taşıyan büyük bir tanker, Rusya’nın uzak doğusundaki Sabetta limanından yola çıktı. Yük, Shell tarafından satın alınmıştı ve nihai varış yeri olan Çin bölgesi Hong Kong’a gitti. Global Witness’in incelediği Kpler veri tabanına göre bu, Shell’in bu yıl, bu şekilde satın aldığı sekiz LNG kargosundan biriydi. Kurumun hesaplamalarına göre Shell denizden yapılan LNG ticaretinin % 12’sinden sorumlusu ve Rus menşeili LNG ticareti yapan başlıca beş şirketten biriydi.

Shell'den Rus Gazı için özür ve çekilme sözü gelmişti!

Mart 2022’de, Ukrayna’nın işgalinden sonraki günlerde Shell, Rus petrolü aldığı için özür dilemiş ve Rus petrol ve doğalgazından çekilme niyetinde olduklarını açıklamıştı. Şirket, Rusya’dan petrol almayı durduracağını, Rusya’daki benzinliklerini ve diğer işletmelerini satacağını duyurmuştu. Ayrıca Rus devlet gaz devi Gazprom ile yaptıkları ortak yatırımlara son vereceklerini bildirmişti.

Ancak Shell o günden bu yana, Rus Yamal ve Sakhalin limanları çıkışlı LNG satın almaya devam etti.

Çekilme sözü veren Shell, hâlâ gizlice Rus LNG şirketiyle yaptığı sözleşmenin gereklerini yerine getirip, gaz almaya devam ediyor. Ruslarla yaptığı sözleşmeye göre Shell’in 2030’lu yıllara dek yılda 900 bin ton LNG satın alması gerekiyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Novatek, Rusya’nın en büyük ikinci doğalgaz şirketi ve ödediği vergiler Rus hükümetinin bütçesine önemli bir katkı yapıyor. Ukrayna lideri Zelenskiy’nin danışması Oleg Ustenko “Olan biten çok basit. Rus gazını alarak Shell, Putin’in ceplerine para koyuyor ve Rusya’nın Ukrayna halkına karşı giriştiği acımasız saldırıyı fonluyor. Shell’in ve tüm petrol endüstrisinin Rusya’da kazandığı büyük miktarlar, hissedarların cebine girmemeli, Ukrayna’nın yeniden inşasında kullanılmalı” dedi.

Shell’in bir sözcüsü ise “Shell spot piyasadan Rus LNG’sini almayı durdurdu ama hala uzun vadeli kontrat sorumlulukları var. Bu, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki ambargolar, yasalar ve kanunlara tamamen uygun” diyerek ahlaksızlığı savunmaya çalıştı.

Fransız Total de gaz alıyor

Bu arada belgelere göre Fransa merkezli Total de Rus LNG’ sinin başlıca tacirlerinden biri. BBC kanalı, Total’e bu konuda sorular yöneltti, ancak yanıt alınamadığını duyurdu.